Arabia Saudita anuncia su convocatoria para la Copa Mundial 2026

Una de las selecciones más talentosas de Asia, Arabia Saudita, conocida por su garra en el campo, ha anunciado oficialmente su lista definitiva para la Copa Mundial 2026. El seleccionador ha convocado a los 26 mejores jugadores para representar al país en este prestigioso torneo.

Tras ganar experiencia atrayendo estrellas mundiales a su liga, los saudíes están listos para dar la sorpresa. ¡Sigan con nosotros para conocer los detalles sobre el núcleo del equipo, los representantes de los grandes clubes locales, el único legionario en Europa y su difícil grupo!

El dominio de los gigantes de Riad y Yeda y el único legionario

Al observar la convocatoria saudí, vemos que la mayoría de los jugadores provienen de los clubes líderes del país — Al Hilol, Al Nassr, Al Ittihad y Al Ahli . El capitán y líder Salem Al Dawsari (Al Hilol) y el talentoso delantero que juega en el mismo club que la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo, Abdullah Al Hamdan (Al Nassr) serán los motores del equipo.

Un punto destacable es la inclusión del defensa Saud Abdulhamid del famoso club francés Lens . Este defensa es el único jugador de la selección saudí que milita en Europa.

El difícil grupo de Arabia Saudita: Según el sorteo, Arabia Saudita se enfrentará a rivales muy competitivos. Lucharán por el pase a la siguiente ronda contra la potencia mundial España, el fuerte representante africano Cabo Verde y el bicampeón mundial sudamericano, Uruguay .

La lista oficial de Arabia Saudita para la Copa Mundial 2026

Pueden consultar la lista completa de los jugadores saudíes en la tabla a continuación:

Posiciones Jugadores y clubes Porteros Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah), Mohammed Al Owais (Al Hilol), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr). Defensas Saud Abdulhamid (Lens), Abdullah Al Amri (Al Ittihad), Jihad Thakri (Al Qadsiah), Hassan Al Tambakti (Al Hilol), Ali Alawjami (Al Hilol), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Moteb Al Harbi (Al Hilol), Ali Majrashi (Al Ahli), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Nawaf Al Boushal (Al Nassr). Centrocampistas Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilol), Mohamed Kanno (Al Hilol), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ala Al Haji (Neom), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Salem Al Dawsari (Al Hilol). Delanteros Firas Al Buraikan (Al Ahli), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Sultan Madash (Al Hilol), Ayman Yahya (Al Nassr), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq).

La selección muestra una gran cohesión, ya que los jugadores llevan años jugando juntos. Esto les permitirá competir contra los mejores.

Deseamos mucha suerte a Arabia Saudita y a todos los participantes. ¡Sigan las noticias del fútbol con nosotros! ¡No se despeguen!