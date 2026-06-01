El magnífico Pueblo Olímpico de nuestra capital fue una vez más anfitrión de una gran y emocionante fiesta deportiva. Durante cuatro días, el Arena de Artes Marciales del complejo albergó las prestigiosas competiciones de la Asian Open Cup de judo para cadetes y juveniles, dedicadas a la memoria de la legendaria figura del deporte uzbeko, Uchqun Murodov. En esta importante competición, titulada "Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026", los atletas más talentosos de nuestro continente y del mundo demostraron sus habilidades en el tatami.

¡Este fue un torneo inolvidable que brindó un verdadero orgullo y honor a los aficionados al deporte uzbeko! ¡Sigan nuestra página para conocer más de cerca los detalles de la absoluta dominación de nuestros representantes en el tatami, los formidables entrenadores que llevaron a nuestros equipos a la victoria y el récord de medallas obtenido!

1500 talentos compiten en el tatami de Tashkent

Según el informe oficial del servicio de prensa de la Federación de Judo de Uzbekistán, esta importante competición continental contó con la participación de representantes de más de 10 países, casi 1500 de los mejores y más prometedores jóvenes atletas. Los intensos y sin concesiones combates, organizados en dos categorías de edad, brindaron a los aficionados momentos inolvidables y emocionantes.

¡Lo más alegre y orgulloso es que los representantes del equipo nacional de Uzbekistán no dieron ninguna oportunidad a sus oponentes en las categorías de cadetes y juveniles, conquistando totalmente el podio!

Victoria de dos generaciones: ¡71 medallas se quedaron en nuestro país!

Detrás de este magnífico éxito de nuestros equipos nacionales se encuentra el trabajo incansable del competente cuerpo técnico. Nuestros representantes de ambas categorías de edad terminaron el torneo en lo más alto, registrando un resultado récord.

Nuestros talentos victoriosos y sus palmarés de medallas se reflejan claramente en la siguiente tabla especial:

Composición del equipo y entrenadores principales 🥇 Medallas de oro 🥈 Medallas de plata 🥉 Medallas de bronce Balance total Cadetes

(Entrenador principal: Aurelian Chiprian-Flis) 13 9 16 38 medallas Equipo nacional juvenil

(Entrenador principal: Iskandar Rasulov) 9 9 15 33 medallas Resultado global: 22 18 31 🌟 71 medallas!

Ventaja del anfitrión: Gracias al gran coraje demostrado por nuestros luchadores en ambas categorías, un total de 71 medallas permanecieron en nuestra patria, Uzbekistán. Este indicador demostró claramente la potencia de la escuela de judo uzbeka y que está surgiendo una nueva generación de campeones para defender el honor de nuestro país en los futuros Juegos Olímpicos.

¡Felicitamos sinceramente a todos nuestros jóvenes luchadores que demostraron un verdadero coraje y espíritu en el tatami de Tashkent y que fueron absolutamente inigualables en la clasificación por equipos, así como a sus dedicados mentores y a todo nuestro pueblo por esta magnífica victoria! ¡Que sigan ocurriendo victorias tan hermosas en nuestras vidas!

¡Sigan con nosotros las nuevas cimas del deporte uzbeko, el éxito de nuestros queridos luchadores y las noticias más candentes y alegres del escenario mundial, queridos lectores!