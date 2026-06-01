Australia anuncia su convocatoria final para la Copa Mundial 2026

La emoción por la próxima fiesta del fútbol, la Copa Mundial de la FIFA 2026, crece en los campos europeos y mundiales. Los participantes han comenzado a preparar sus armas para las intensas batallas que se avecinan. En particular, Tony Popovic, entrenador de los «Socceroos» —la selección nacional de Australia que representa al continente asiático con su estilo de lucha único— ha anunciado oficialmente la lista final de los mejores jugadores que viajarán al torneo.

Repleto de estrellas curtidas en los campos de Inglaterra, Italia, los Países Bajos y Estados Unidos, ¡este equipo está listo para ofrecer un verdadero espectáculo este año! ¡Sigan en nuestra página mientras les presentamos a los líderes experimentados de Australia, sus jóvenes talentos y los detalles de su grupo, muy interesante y sin concesiones!

Una mezcla de experiencia y juventud: la fuerza principal de los «Socceroos»

El entrenador Tony Popovic ha buscado equilibrar la gran experiencia con el entusiasmo de la juventud al seleccionar al equipo para este torneo tan importante. La columna vertebral del equipo está compuesta por el portero y líder de larga trayectoria Mat Ryan (Levante), el pilar defensivo Harry Souttar (Leicester), así como estrellas como Jackson Irvine (St. Pauli) y el experimentado Mathew Leckie (Melbourne City), quienes destacan por su juego inteligente en el mediocampo.

Además, jóvenes prometedores como Nestori Irankunda, del club inglés Watford, y Cristian Volpato, del club italiano Sassuolo, están decididos a dejar su huella en esta Copa Mundial.

Una prueba seria al otro lado del océano: Tras el sorteo, la selección nacional de Australia ha quedado encuadrada en un grupo muy atractivo y competitivo. Para asegurar un lugar en la siguiente ronda, los «Socceroos» deberán librar una batalla feroz en el campo contra uno de los anfitriones del torneo, los orgullosos EE. UU., la impetuosa Turquía , que ha consolidado su estatus en Europa, así como el resiliente equipo sudamericano capaz de dar sorpresas, Paraguay .

Lista completa y oficial de la selección nacional de Australia para la Copa Mundial 2026

Puede examinar en detalle la plantilla completa de la selección nacional de Australia, que parte con el deseo de conquistar la Copa Mundial y deleitar a sus aficionados, a través de la tabla especial a continuación:

Posiciones Jugadores y sus respectivos clubes Porteros Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers), Mat Ryan (Levante). Defensas Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea), Alessandro Circati (Parma), Milos Degenek (APOEL), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Kayne Troyun (New York City), Harry Souttar (Leicester). Centrocampistas Jacob Italiano (GAK), Cameron Devlin (Hearts), Ajdin Hrustic (Heracles), Jackson Irvine (St. Pauli), Connor Metcalfe (St. Pauli), Aiden O'Neill (New York City), Paul Okon-Engstler (Sydney), Cristian Volpato (Sassuolo), Nestori Irankunda (Watford), Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Castellón). Delanteros Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Mohamed Toure (Norwich), Tete Yengi (Machida Zelvia).

Como muestra la plantilla, Australia será un obstáculo muy incómodo y serio para cualquier oponente este año. Físicamente fuerte y rápido, este equipo sin duda aportará una verdadera intriga al grupo.

Les deseamos buena suerte a estos resilientes representantes del continente asiático y a todos los participantes en esta magnífica fiesta del fútbol. ¡Sigan con nosotros las noticias más candentes, emocionantes y agradables del mundo del fútbol, queridos aficionados!