A medida que se acerca el inicio de la próxima Copa del Mundo, las naciones participantes continúan presentando sus listas definitivas. Hoy, el cuerpo técnico de la selección nacional de Irak reveló la lista final de jugadores que representarán al país en el torneo.

Cabe destacar que esta importante lista incluye al defensa del Pakhtakor el defensa Zaid Tahseen así como al delantero del Luton Town Ali Al-Hamadi entre otros representantes talentosos.

Conozca la plantilla completa de Irak para el próximo torneo:

Porteros

Los aficionados iraquíes pueden estar tranquilos con su línea de portería, ya que han sido convocados los guardametas más fiables de la liga local:

Fahad Talib (Al-Talaba)

Ahmed Basil (Al-Shorta)

Jalal Hassan (Al-Zawraa)

Defensas

La línea defensiva incluye a Zaid Tahseen del Pakhtakor, bien conocido por nuestros aficionados, junto con una serie de defensas robustos que juegan en clubes europeos y asiáticos:

Manaf Younis (Al-Shorta)

Hussein Ali (Pogon)

Zaid Tahseen (Pakhtakor)

Rebin Sulaka (Port)

Akam Hashim (Al-Zawraa)

Merchas Doski (Viktoria)

Ahmed Yahya (Al-Shorta)

Frans Putros (Persib)

Mustafa Saadoun (Al-Shorta)

Centrocampistas

El centro del campo del equipo es muy sólido y rico en legionarios con experiencia europea, lo que se espera que aumente significativamente la intensidad del juego del equipo:

Zaid Ismail (Al-Talaba)

Amir Al-Ammari (Cracovia)

Kevin Yakob (AGF)

Zidane Iqbal (Utrecht)

Aimar Sher (Sarpsborg)

Youssef Amyn (AEK Larnaca)

Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra)

Ahmed Qasim (Nashville)

Marco Farji (Venezia)

Ali Jasim (Al-Najma)

Delanteros

Nuestra línea de ataque puede ser una verdadera fuente de peligro para los defensas rivales, ya que estos delanteros, con una gran presión y olfato goleador, están listos para el Mundial:

Ali Al-Hamadi (Luton)

Ali Youssef (Al-Talaba)

Aymen Hussein (Al-Karma)

Mohanad Ali (Dibba)