Cristiano Ronaldo llega a la concentración de la selección de Portugal

·667·Deportes
Cristiano Ronaldo llega a la concentración de la selección de Portugal

La leyenda viva del fútbol, jugador del Al-Nassr y capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, vuelve a ser el centro de atención. El experimentado delantero anunció a través de sus redes sociales oficiales que se ha incorporado a la concentración de su selección nacional antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzará en Norteamérica.

Preparándose seriamente para el campeonato mundial organizado por Canadá, Estados Unidos y México, Ronaldo publicó una nueva foto con la camiseta de la selección nacional, añadiendo un emocionante comentario: «¡Misión: Mundial ha comenzado!» escribió.

A pesar de tener ya 41 años, el famoso delantero sigue en excelente forma física y ha sido debidamente incluido en la convocatoria final para el Mundial 2026 por el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez. Cabe destacar que este torneo pasará a la historia como la sexta Copa Mundial en la carrera de la estrella portuguesa, un récord absoluto sin precedentes en el mundo del fútbol.

Hito histórico: Como recordatorio, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador legendario a nivel de selecciones nacionales. Hasta la fecha, ha disputado un total de 226 partidos oficiales con la camiseta de Portugal y ha logrado perforar la portería rival en 143 ocasiones. Ha logrado marcar.

La próxima Copa Mundial será doblemente emocionante para nuestros aficionados. Esto se debe a que los pupilos de Roberto Martínez competirán en el Grupo K por un puesto en las eliminatorias contra la RD del Congo, Colombia y la selección nacional de Uzbekistán, que se ha clasificado para el Mundial por primera vez en la historia. ¡Esto significa que mañana tendremos la suerte de ver a nuestros compatriotas enfrentarse al legendario Ronaldo!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Xavi Simons insinúa en redes sociales el fichaje de Savinho por el TottenhamHoy, 10:18¿Fichará Jude Bellingham por el Liverpool? Robbie Fowler habla sobre el traspasoHoy, 10:13Gianni Infantino y Florentino Pérez se reúnen en la final de la Champions League en BudapestHoy, 10:12El Real Madrid y Adidas presentan equipaciones exclusivas para la nueva temporadaHoy, 10:06Álvaro Arbeloa rechazado por el Bayer LeverkusenHoy, 09:59Cole Palmer se relaja en Ibiza tras quedar fuera del MundialHoy, 09:15
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

La calificación de Husanov revelada tras el partido Everton - Manchester City
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Los grandes clubes europeos muestran interés en Abdukodir Khusanov
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
¿Por qué Harry Kane falló el penalti? Se destapa el "juego sucio"