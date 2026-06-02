Cristiano Ronaldo llega a la concentración de la selección de Portugal

La leyenda viva del fútbol, jugador del Al-Nassr y capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, vuelve a ser el centro de atención. El experimentado delantero anunció a través de sus redes sociales oficiales que se ha incorporado a la concentración de su selección nacional antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzará en Norteamérica.

Preparándose seriamente para el campeonato mundial organizado por Canadá, Estados Unidos y México, Ronaldo publicó una nueva foto con la camiseta de la selección nacional, añadiendo un emocionante comentario: «¡Misión: Mundial ha comenzado!» escribió.

A pesar de tener ya 41 años, el famoso delantero sigue en excelente forma física y ha sido debidamente incluido en la convocatoria final para el Mundial 2026 por el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez. Cabe destacar que este torneo pasará a la historia como la sexta Copa Mundial en la carrera de la estrella portuguesa, un récord absoluto sin precedentes en el mundo del fútbol.

Hito histórico: Como recordatorio, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador legendario a nivel de selecciones nacionales. Hasta la fecha, ha disputado un total de 226 partidos oficiales con la camiseta de Portugal y ha logrado perforar la portería rival en 143 ocasiones. Ha logrado marcar.

La próxima Copa Mundial será doblemente emocionante para nuestros aficionados. Esto se debe a que los pupilos de Roberto Martínez competirán en el Grupo K por un puesto en las eliminatorias contra la RD del Congo, Colombia y la selección nacional de Uzbekistán, que se ha clasificado para el Mundial por primera vez en la historia. ¡Esto significa que mañana tendremos la suerte de ver a nuestros compatriotas enfrentarse al legendario Ronaldo!