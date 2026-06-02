El Atletico Madrid busca un nuevo delantero para reemplazar a Julian Alvarez

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El Atletico Madrid busca un nuevo delantero para reemplazar a Julian Alvarez

El Atletico Madrid está considerando la opción de Victor Osimhen ante la posibilidad de la salida de su delantero principal, Julian Alvarez. Recientemente, han surgido serias discrepancias entre el Atletico Madrid y el Barcelona en materia de fichajes. Según los medios, el club catalán ha intensificado sus esfuerzos para incorporar al campeón del mundo argentino. Así lo informa Goal.com .

Aunque la directiva del Atletico Madrid considera a Julian Alvarez como la pieza fundamental del proyecto del equipo, se dice que el Barcelona ya ha presentado una oferta oficial. Según Mundo Deportivo, el Barcelona envió una oferta de 100 millones de euros por correo electrónico al club de la capital. Sin embargo, no solo los catalanes están en esta carrera, ya que el PSG y el Arsenal también están participando activamente.

Este giro de los acontecimientos ha obligado al Atletico Madrid a buscar un sustituto adecuado. Los madrileños han marcado al delantero nigeriano Victor Osimhen como su objetivo principal. Actualmente jugando para el Galatasaray, el delantero está mostrando resultados excelentes en la liga turca.

Los interesados en el traspaso de Victor Osimhen tendrán que desembolsar al menos entre 70 y 100 millones de euros. El Manchester United también muestra un serio interés en el jugador. Si Julian Alvarez abandona el equipo, el Atletico Madrid centrará todos sus esfuerzos en fichar a Osimhen.

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Nodirbek Razzokov
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