Harry Kane se considera uno de los principales candidatos al Balón de Oro

El delantero del Bayern de Múnich, Harry Kane, ha declarado que se considera uno de los principales aspirantes al prestigioso Balón de Oro tras sus destacados resultados la temporada pasada. El goleador inglés subrayó en una entrevista con L'Équipe que sus goles y logros colectivos le han acercado al premio. Goal.com informa .

"Teniendo en cuenta los goles marcados y los títulos ganados esta temporada, creo que estoy en la carrera. Especialmente si Inglaterra gana el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, no sería difícil imaginar que el premio recaiga en un jugador inglés", afirmó el delantero de 32 años.

Kane logró anotar 61 goles en todas las competiciones con el Bayern de Múnich. Considera que este logro está al nivel de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. "Una vez que superas la barrera de los 60 goles, entras en la misma estratosfera que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sus cifras me parecían antes inalcanzables", añadió.

El delantero también habló positivamente sobre el nuevo seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel. Kane señaló que disfrutó trabajando con el técnico durante su etapa en el club muniqués y confía en que sus ideas traerán éxito a la selección nacional.

La ceremonia del Balón de Oro se celebrará el 26 de octubre en Londres. Harry Kane no ocultó que ganar este premio en su ciudad natal tendría un significado simbólico especial para él.