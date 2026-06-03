Harry Kane presenta su figura de cera en Madame Tussauds Londres

Un hito importante fuera del campo ha ocurrido en la carrera del capitán de Inglaterra, Harry Kane. Se ha presentado una figura de cera del delantero en el famoso museo Madame Tussauds de Londres. La estrella del Bayern destacó que este evento fue un momento de orgullo para su familia y no ocultó su asombro ante la increíble precisión de la escultura. Goal.com informa .

Harry Kane, actualmente en Miami, trabajó estrechamente con los artistas que crearon la figura. Se prestó especial atención a cada detalle, desde su apariencia y la camiseta de Inglaterra hasta sus botas de fútbol preferidas. La estatua muestra a Kane en una pose clásica con el pie sobre el balón.

El delantero quedó especialmente impresionado por los detalles finos de la escultura. Los artistas incluso incluyeron el vendaje en el dedo donde lleva su anillo de bodas, un gesto que Kane celebra besándolo cada vez que marca un gol. "Ver el resultado final fue especial; los ojos se ven tan reales que es como mirarse en un espejo", dijo el futbolista.

Kane asistió a la ceremonia de presentación con su esposa Kate y sus cuatro hijos. También se invitó al evento a jóvenes jugadores de los Ridgeway Rovers, el club donde comenzó la carrera del futbolista. Kane espera que esta estatua sirva como fuente de motivación para las futuras generaciones.

"Londres es una ciudad especial para mí; he pasado toda mi vida aquí. Espero con ansias que los jóvenes aficionados se tomen fotos con esta estatua. Espero que les inspire a creer en sí mismos y a trabajar duro", añadió el máximo goleador histórico de Inglaterra.