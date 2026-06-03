Jugadores de la Premier League con mayores caídas de valor de mercado

En el mundo del fútbol, el valor de mercado de los jugadores fluctúa frecuentemente, dependiendo no solo de su talento, sino también de su forma actual, lesiones y rendimiento. El prestigioso portal Transfermarkt, que registra estadísticas del fútbol mundial, ha recalculado las valoraciones de mercado de los representantes de la Premier League inglesa (EPL). Como resultado, según los balances de la temporada 2025/26, se ha elaborado una lista negra de los jugadores que sufrieron las mayores caídas en su valor de transferencia.

Mayor pérdida: Dejan Kulusevski

Lamentablemente, quien encabeza esta lista es el centrocampista del club londinense Tottenham Dejan Kulusevski . El valor de transferencia del jugador sueco ha caído nada menos que 18 millones de euros , y su valoración actual es de apenas 17 millones de euros.

También se encuentran en el top 3 el delantero del Liverpool Alexander Isak y el defensa del Tottenham Micky van de Ven, cuyos valores de mercado también han disminuido en 15 millones de euros.

Top 10 de estrellas con mayores caídas de valor

A través de la siguiente tabla analítica, podrá conocer en detalle a los 10 jugadores más famosos de la EPL cuyo valor descendió significativamente en la temporada finalizada:

Puesto Jugador (Club) Valor actual (mill. €) Caída de valor (mill. €) 1 Dejan Kulusevski (Tottenham) 17 -18 2 Alexander Isak (Liverpool) 85 -15 3 Micky van de Ven (Tottenham) 50 -15 4 Rodri (Manchester City) 50 -15 5 Alejandro Garnacho (Chelsea) 28 -12 6 Bukayo Saka (Arsenal) 110 -10 7 Florian Wirtz (Liverpool) 100 -10 8 Cole Palmer (Chelsea) 100 -10 9 Moisés Caicedo (Chelsea) 100 -10 10 Ryan Gravenberch (Liverpool) 80 -10

Cabe destacar: Incluso las estrellas más caras con valores superiores a los 100 millones de euros, como Bukayo Saka, Florian Wirtz, Cole Palmer y Moisés Caicedo, han «perdido» 10 millones de euros en su valoración debido a cierta falta de regularidad.

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