El CIES publica el ranking de los futbolistas más valiosos del mundo

Se ha revelado una noticia sensacional para los entusiastas del fútbol mundial y los aficionados que siguen de cerca el mercado de fichajes. El prestigioso Centro Internacional para el Estudio del Deporte (Observatorio del Fútbol CIES) ha elaborado un nuevo ranking de los 100 futbolistas más valiosos del planeta. El valor de transferencia de la estrella que encabeza esta lista está asombrando al mundo del fútbol.

¡Lamine Yamal, el futbolista más valioso del mundo!

El extremo del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, ha sido reconocido como el líder absoluto del ranking. El valor de transferencia de este talento fenomenal, que acaba de cumplir 18 años, se estima en la asombrosa cifra de 358,1 millones de euros . Con esta cantidad, ha dejado muy atrás al delantero del Manchester City Erling Haaland y a la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé.

Las 20 estrellas más valiosas del fútbol mundial

Según la investigación del CIES, la lista de los 20 futbolistas más valiosos del planeta queda de la siguiente manera:

Lamine Yamal (FC Barcelona) – 358,1 M€ Erling Haaland (Manchester City) – 227,3 M€ Kylian Mbappé (Real Madrid) – 165,7 M€ Michael Olise (Bayern Múnich) – 140,5 M€ Morgan Rogers (Aston Villa) – 136,8 M€ Desiré Doué (PSG) – 133,2 M€ Kenan Yıldız (Juventus) – 133 M€ Nico O'Reilly (Manchester City) – 125 M€ Arda Güler (Real Madrid) – 124,8 M€ Pau Cubarsí (FC Barcelona) – 124,6 M€ Florian Wirtz (Liverpool) – 124,1 M€ Pedri (FC Barcelona) – 120,6 M€ Jude Bellingham (Real Madrid) – 120,3 M€ Yan Diomandé (RB Leipzig) – 118,7 M€ Hugo Ekitike (Liverpool) – 118,3 M€ João Neves (PSG) – 117,1 M€ Fermín López (FC Barcelona) – 115,9 M€ Estêvão (Chelsea) – 113,4 M€ Dean Huijsen (Real Madrid) – 112 M€ Bukayo Saka (Arsenal) – 111,2 M€

Otros resultados inesperados en la lista

Varios nombres famosos aparecen fuera del top 20 en este ranking. En particular, la estrella del Chelsea Cole Palmer ocupa el puesto 21 con 110,6 M€, mientras que el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez se sitúa en el 22º lugar con un valor de 109,6 M€.

Caídas inesperadas: El extremo del PSG Khvicha Kvaratskhelia ocupa el puesto 26 con 100,9 M€. El caso más sorprendente para los aficionados fue el del delantero del Real Madrid Vinícius Júnior: con un valor de solo 83,8 M€, apenas pudo alcanzar el puesto 50 de la lista.

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