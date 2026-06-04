El portero del Bayern Múnich, Daniel Peretz, está cerca de continuar su carrera en Inglaterra. Según el Daily Echo, el Southampton ha entrado en la fase final de las negociaciones con el campeón alemán por el traspaso del guardameta israelí. Ambas partes esperan cerrar el acuerdo a finales de esta semana. Goal.com informa .

El portero de 25 años se unió al Southampton en calidad de cedido en enero. A pesar de recibir ofertas de otros clubes, Peretz prefirió quedarse con los Saints. Tras permanecer a la sombra de competidores como Manuel Neuer, Jonas Urbig y Sven Ulreich en el Bayern, el guardameta ha podido mostrar sus mejores cualidades en Inglaterra.

Daniel Peretz ha disputado 26 partidos con el Southampton hasta la fecha, manteniendo su portería a cero en nueve ocasiones. Ya se ha convertido en el favorito de la afición. Cabe destacar que su contrato actual con el club muniqués vigente hasta 2028, no hasta 2024, pero el deseo de tener minutos regulares impulsó el traspaso.

Sin embargo, la situación en torno al Southampton es bastante compleja. El equipo fue duramente sancionado por la English Football League debido a un escándalo de espionaje. El club fue excluido de la final del playoff contra el Hull City y se le restaron cuatro puntos para la próxima temporada del Championship. A pesar de ello, Peretz confía en el futuro éxito del equipo.