La FIFA prohíbe llevar botellas de agua a los partidos del Mundial

A medida que se acerca el inicio de la Copa Mundial de Fútbol, que se celebrará en los campos de juego de Norteamérica, los organizadores están anunciando decisiones importantes sobre seguridad y normativas. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha introducido una nueva restricción inesperada para los aficionados que asistan a los próximos partidos del Mundial. Según el comunicado oficial, queda estrictamente prohibido introducir cualquier tipo de envase de agua en el recinto del estadio.

Como es sabido, este año del 11 de junio al 19 de julio se prevé que las temperaturas sean extremadamente altas durante los partidos que se disputen en los estadios de EE. UU., Canadá y México.

¿Cómo explicó la FIFA esta prohibición?

El organismo internacional de fútbol declaró que esta restricción se adoptó principalmente desde la perspectiva de la salud y la seguridad humanas. El comunicado de la federación indica que esta medida se introdujo «para prevenir peligros inesperados y lesiones de diversos niveles para los jugadores en el campo y los espectadores en las gradas».

Al mismo tiempo, se promete crear las siguientes comodidades en los estadios para que los aficionados no sufran con el calor:

La venta de agua dentro del estadio se organizará de forma continua antes de los partidos y durante el juego;

Funcionarán estaciones de refrigeración especiales y ventiladores potentes para refrescar a los aficionados;

Se habilitarán zonas de nebulización (microclima) alrededor de las fuentes del estadio.

Fuertes protestas y preocupaciones de los aficionados

Sin embargo, esta noticia fue recibida con gran descontento por los aficionados al fútbol, especialmente por los turistas que viajan desde largas distancias. En particular, representantes de la asociación de aficionados de la selección nacional de Inglaterra calificaron la decisión de la FIFA como «una medida muy extraña y tardía».

Opinión de los aficionados: Los aficionados enfatizan que anteriormente la dirección de la FIFA había prometido que no habría obstáculos para llevar botellas de agua personales en los partidos del Mundial 2026. Además, según las opiniones ampliamente debatidas en las redes sociales, esta nueva norma provocará un monopolio dentro del estadio y causará gastos excesivos y costes adicionales para los espectadores que compren agua.

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