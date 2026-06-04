Deschamps señala la única debilidad de Francia para el Mundial 2026

A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA en los campos de Norteamérica, la preparación de los principales candidatos al título sigue bajo los focos. En particular, Didier Deschamps, seleccionador de la selección francesa, uno de los equipos más fuertes del mundo, compartió sus reflexiones sobre la composición de la plantilla y el estado de forma de los jugadores antes del gran torneo.

El experimentado especialista reconoció la abundancia de jugadores de alta calidad en el equipo, aunque destacó aspectos que requieren atención.

«Alta calidad individual, pero algo falta de experiencia»

En una declaración al sitio oficial de la FIFA, Didier Deschamps habló abiertamente sobre el ambiente interno y la transición generacional dentro de la plantilla:

«Si hablamos de calidad individual, tenemos muchos jugadores fuertes a nuestra disposición, lo que me ofrece un amplio abanico de opciones. El único pequeño inconveniente antes del torneo de 2026 es que los jugadores de nuestra plantilla campeona en 2018 habían pasado por la dura escuela de las grandes competiciones de 2014 y 2016. Nuestro equipo actual, en cambio, tiene muchos jugadores jóvenes que aún no han acumulado suficiente experiencia en torneos tan prestigiosos.»

Al hablar de la responsabilidad de las jóvenes estrellas, el entrenador enfatizó que sienten el peso sobre sus hombros al vestir la camiseta de la selección, lo que les impulsa a jugar mejor. «Les dije lo mismo a mis jugadores hace 14 años: cuando te unes a la selección francesa, saltas al campo no para tomar algo, sino para darlo todo», añadió.

Éxito pasado y la fase de grupos del Mundial 2026

Cabe recordar que Didier Deschamps ocupa un lugar único en la historia del fútbol francés. Bajo su liderazgo, la selección francesa dio pasos agigantados en la Copa Mundial de 2018 en Rusia, ganando el premio principal: la Copa de Oro.

En el próximo Mundial al otro lado del océano, «Les Bleus» se enfrentarán a equipos bastante interesantes y combativos en la fase de grupos. Los franceses han sido emparejados en un cuarteto con los siguientes rivales:

Noruega — El representante más intenso y peligroso del fútbol escandinavo;

Senegal — Un equipo físicamente fuerte del continente africano capaz de dar sorpresas inesperadas;

Irak — Un representante del continente asiático conocido por mostrar un juego decidido y disciplinado.

Rivales de Francia en el grupo Importancia de los partidos Noruega y Senegal El principal obstáculo en el camino para asegurar el primer puesto del grupo Irak Una buena oportunidad para aumentar la experiencia de los jóvenes futbolistas

Cómo se desempeñará la renovada plantilla de Francia en este intrigante grupo y qué tan bien los jóvenes pupilos de Deschamps asumirán la responsabilidad esperada es una verdadera intriga para los aficionados al fútbol de todo el mundo.

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