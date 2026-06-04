El candidato a la presidencia del Real Madrid promete los fichajes de Erling Haaland y Rodri

La carrera por la presidencia del Real Madrid ha entrado en una fase intensa. El candidato Enrique Riquelme anunció que no se retractará de sus polémicas declaraciones sobre las estrellas del Manchester City, Erling Haaland y Rodri. El empresario de 37 años enfatiza que tiene un plan concreto para llevar a las mayores estrellas de la Premier League al estadio Santiago Bernabéu. Según Goal.com informa .

Riquelme calificó los rechazos del entorno de Erling Haaland como «parte del juego». Según él, el contrato del delantero noruego incluye una cláusula de rescisión, lo que hace viable el fichaje. «Si soy elegido presidente, grandes figuras como Erling Haaland jugarán en el Real Madrid», afirmó con confianza el candidato.

La situación se había complicado tras los rechazos de la agente de Erling Haaland, Rafaela Pimenta, y de su padre, Alf-Inge Haaland. Sin embargo, Riquelme comparó esta situación con el traspaso de Luis Figo desde el FC Barcelona en 2000. En aquel momento, todas las partes negaron el acuerdo hasta su anuncio oficial. Además, añadió que está en contacto con el agente Pablo Barquero respecto a Rodri.

Para demostrar la seriedad de sus promesas, Riquelme asumió un riesgo sin precedentes. Si no logra cerrar los fichajes prometidos, garantizó pagar las cuotas anuales de casi 100.000 socios del club (aproximadamente 15 millones de euros) de su propio bolsillo. Se espera que esta estrategia sea una arma clave en la lucha contra el presidente actual, Florentino Pérez.