Jose Mourinho presenta una demanda contra Turquía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El renombrado especialista portugués Jose Mourinho ha llevado su disputa con los funcionarios del fútbol turco a una nueva etapa. El entrenador, actualmente el principal candidato para el puesto de entrenador principal del Real Madrid, ha presentado una demanda oficial ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), alegando que sus derechos fundamentales fueron violados durante su etapa en el Fenerbahce. Así lo informa Goal.com informe .

Jose Mourinho, quien dejó el Fenerbahce en agosto de 2025, está impugnando las sanciones disciplinarias impuestas por la Federación Turca de Fútbol (TFF). Esta batalla legal comenzó en noviembre de 2024 tras una victoria sobre el Trabzonspor. En ese momento, el entrenador fue suspendido por un partido y multado considerablemente por criticar el sistema VAR y la estructura del fútbol local.

En los documentos presentados ante el tribunal de Estrasburgo, Jose Mourinho expresó dudas sobre la transparencia e imparcialidad del sistema judicial deportivo turco. Según el experimentado entrenador, los consejos de fútbol en Turquía no son independientes y su derecho a la libertad de expresión fue vulnerado por criticar los estándares arbitrales de la Super Lig. Había señalado repetidamente problemas sistémicos en sus declaraciones.

Además, Jose Mourinho, quien es la principal opción de Florentino Perez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, enfatiza que también se le negó su derecho a un juicio justo. Según el entrenador, no se proporcionó la parte motivada de la decisión de sanción en su contra, lo que limitó su capacidad para ejercer una defensa legal.

Se espera que este proceso judicial ponga a prueba los procedimientos disciplinarios de la Federación Turca de Fútbol a nivel internacional. Jose Mourinho y sus abogados consideran que Turquía ha violado los protocolos europeos de derechos humanos que firmó.