Fabio Capello reacciona al conflicto entre Kevin De Bruyne y Antonio Conte

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Fabio Capello reacciona al conflicto entre Kevin De Bruyne y Antonio Conte

El exentrenador jefe de la selección de Italia y del Real Madrid, Fabio Capello, respondió duramente a las críticas dirigidas a Antonio Conte por Kevin De Bruyne. Anteriormente, el mediapunta belga admitió abiertamente que estaba feliz por la salida del entrenador del Napoli. Capello acusó al futbolista de culpar a otros de sus propios fracasos. Según Goal.com informa .

En una entrevista con Sky Sport Italia, Capello dijo: "La gente siempre está acostumbrada a culpar a otros, pero en realidad deberían mirarse al espejo. Cuando De Bruyne se unió al equipo, ¿esperaba que todo el sistema de juego cambiara solo para él? Creo que Conte priorizó los intereses del equipo en sus elecciones tácticas. Respeto a De Bruyne, pero debería haber escuchado a su conciencia antes de hablar."

El conflicto surgió tras la insatisfacción del futbolista de 34 años con el estilo defensivo del Napoli. La exestrella del Manchester City enfatizó que el esquema táctico 5-4-1 utilizado por Conte limitaba sus capacidades creativas. A pesar de terminar la temporada de la Serie A en segundo lugar, De Bruyne no ocultó que sus puntos de vista diferían completamente de los del entrenador y que su salida fue un resultado positivo para él.

Antonio Conte, por su parte, anunció su dimisión debido al ambiente y los desacuerdos internos en el club. El entrenador admitió no haber logrado unir el entorno del Napoli, afirmando que personas "tóxicas" alrededor del club estaban dañando al equipo. Según él, el equipo necesita personas serias que lo amen sinceramente, no solo aquellos que buscan likes.

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Nodirbek Razzokov
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