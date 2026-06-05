Omar Berrada revela el objetivo principal del Manchester United

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Omar Berrada revela el objetivo principal del Manchester United

El Manchester United, el club con la mayor base de aficionados millonarios del fútbol inglés, está haciendo planes grandes y audaces para el futuro. El director ejecutivo Omar Berrada expresó su firme convicción de que los "Red Devils" volverán a ser pronto el equipo más poderoso de Albión y regresarán a la cima de la Premier League (EPL).

En una entrevista exclusiva en el popular programa "Inside Man Utd", Berrada habló sobre el ambiente interno del equipo, las tasas de crecimiento y las ambiciones de campeonato en los próximos años.

"Nuestro objetivo es recuperar el trono de la EPL en los próximos años"

Según el director ejecutivo del club, el equipo de Mánchester está totalmente preparado para la lucha por el título, y este evento tan esperado ocurrirá sin duda en un futuro cercano. Evaluó el estado actual del equipo de la siguiente manera:

"Lo daremos todo para ganar el título de la EPL ya la próxima temporada. Si no lo conseguimos entonces, alcanzaremos nuestro objetivo definitivamente al año siguiente. En mi opinión, nuestro equipo se encuentra actualmente en muy buena y estable forma. Durante la temporada pasada, nuestros jugadores demostraron un crecimiento positivo significativo y grandes logros en el campo. Continuaremos desarrollándonos consistentemente en esta dirección correcta."

Omar Berrada añadió que no solo importan los resultados en el campo, sino que la mejora integral de toda la infraestructura del club es una prioridad. Los flujos de inversión se dirigirán no solo a los fichajes, sino también a otras áreas.

Objetivos estratégicos fuera del campo

La dirección del equipo se ha propuesto llevar la marca Manchester United a una nueva etapa financiera y comercial. La siguiente tabla refleja las principales prioridades fuera del campo del club:

Dirección estratégica

Resultado principal previsto

Política financiera

Garantizar la estabilidad y solidez económica del club

Innovaciones comerciales

Implementación de nuevos proyectos modernos, aumento de ingresos

Infraestructura

Inversión activa en todas las áreas de la actividad del club

Los indicadores están aumentando

Recordamos que la temporada 2025/2026 fue bastante exitosa para el Manchester United. Tras partidos intensos y reñidos, los "Red Devils" aseguraron el honorable tercer puesto en la tabla de la EPL, consiguiendo una plaza para la Liga de Campeones de la UEFA. Este resultado indica que el club va por buen camino y que se está fortaleciendo la base para el campeonato.

Comentario editorial: Las declaraciones tan firmes de Omar Berrada están generando gran esperanza entre los aficionados. El tercer puesto en la EPL fue solo el comienzo. Si el poder financiero del equipo se combina con su pasión en el campo, sin duda grandes victorias regresarán a Old Trafford en los próximos años.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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