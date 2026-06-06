¿Puede Estevao alcanzar el nivel de Eden Hazard y Arjen Robben en el Chelsea?

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¿Puede Estevao alcanzar el nivel de Eden Hazard y Arjen Robben en el Chelsea?

Los aficionados del Chelsea depositan grandes esperanzas en el talento brasileño. El exdefensa Gary Cahill explicó a GOAL por qué Estevao puede elevarse al nivel de extremos como Eden Hazard y Arjen Robben. La afición de Stamford Bridge ya disfruta de las actuaciones de la joven estrella. Goal.com informa .

Estevao, quien brilló en el Palmeiras, atrajo la atención de muchos grandes clubes europeos. El Chelsea ganó finalmente la puja, gastando un total de 50 millones de libras en el traspaso. El futbolista sudamericano, que se unió al club londinense en el verano de 2025, se adaptó rápidamente al once titular.

Aunque el Chelsea enfrentó problemas de estabilidad en la temporada 2025-26, esto creó una oportunidad para que Estevao demostrara su valía. El joven talento jugó 36 partidos en todas las competiciones, marcando 8 goles. Desafortunadamente, una lesión de rodilla detuvo temporalmente su temporada y sus sueños de ir al Mundial con la selección de Brasil.

Según Gary Cahill, Estevao es uno de los pocos jugadores que emociona a la afición. "He estado en el estadio varias veces esta temporada y he visto que los fans no se cansan de su juego. Cuando tiene el balón, todos se ponen de pie esperando algo especial. En mi época, Hazard, Pedro y Willian eran así. Es un talento único que puede decidir el destino de un partido en situaciones inesperadas", dijo el exdefensa.

Dada la edad de Estevao, se espera que mejore aún más. Aunque las lesiones son parte del fútbol, su regreso será sin duda un gran impulso para el Chelsea. Los londinenses planean construir la futura línea ofensiva del equipo alrededor de este prodigio brasileño.

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Nodirbek Razzokov
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