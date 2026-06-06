El agente de Jürgen Klopp responde a los rumores sobre el Real Madrid

El representante de Jürgen Klopp negó los rumores sobre el regreso del especialista alemán a los banquillos tras sensacionales informes que lo vinculaban con el Real Madrid. La contundente desmentida llegó después de que el candidato a la presidencia, Enrique Riquelme, prometiera traer al exentrenador del Liverpool al club si ganaba las elecciones del domingo. Así lo informó Goal.com informe .

Mientras los socios del Real Madrid se preparan para las primeras elecciones presidenciales en 20 años, el club se encuentra en una encrucijada crucial. El candidato Riquelme destacó a Klopp como objetivo principal en su campaña, enfatizando que el director deportivo Raul Gonzalez contactaría inmediatamente al especialista alemán el lunes.

Sin embargo, el agente de Klopp, Marc Kosicke, descartó rápidamente estas promesas. Afirmó que su cliente está satisfecho con su actual rol administrativo, dando otro golpe al ambicioso manifiesto de Riquelme. Anteriormente, el equipo del candidato había afirmado que el encanto único del Bernabéu podría persuadir al legendario entrenador para poner fin a su descanso.

En una entrevista con la publicación deportiva, Kosicke dijo: "¡Es una situación irritante! Jürgen Klopp está feliz con su papel en el sistema de Red Bull y no tiene intención de trabajar como entrenador en ningún club". Este es el segundo revés de la semana para Riquelme, ya que los representantes de Erling Haaland habían negado anteriormente con risas los rumores de un acuerdo sobre el traspaso del jugador.

Defendiendo sus promesas, Riquelme declaró que si no logra cerrar los fichajes de Erling Haaland o del centrocampista del Manchester City, Rodri, garantiza pagar las cuotas de los socios para la próxima temporada de su propio bolsillo. No obstante, la desmentida del representante oficial de Klopp pone en duda los planes del candidato.