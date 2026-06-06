La camiseta histórica del Rey del Fútbol se subasta a precio récord

Una de las figuras más grandes e inigualables en la historia del fútbol mundial —la única camiseta histórica del Rey del Fútbol, Pelé— ha sido puesta a subasta. No es solo una tela ordinaria, sino la reliquia más valiosa de la edad de oro que cambió por completo la historia del deporte rey. Este gran evento, organizado por prestigiosas casas de subastas, se ha convertido rápidamente en el centro de atención de coleccionistas y aficionados al fútbol de todo el mundo.

Se informa que las pujas por este lote único comenzarán el 29 de junio y continuarán hasta el 16 de julio . Lo más sorprendente es que el precio de salida de la camiseta histórica se ha fijado en 6 millones de dólares .

Legado e Historia: La hazaña del prodigio de 17 años en Suecia

¿Por qué se valora tan altamente esta prenda deportiva? La respuesta yace en los cimientos de la era más hermosa del fútbol mundial:

El partido histórico: Fue con esta legendaria camiseta que Pelé, de 17 años, saltó al campo contra la anfitriona Suecia en la final de la Copa Mundial de 1958.

El doblete decisivo: En esa batalla intensa y feroz, el joven delantero marcó dos veces, causando una verdadera sensación.

La primera copa de oro: Los goles inolvidables de Pelé aseguraron el primer título de Campeón del Mundo en la historia de la selección brasileña.

Además, ese partido consagró a Pelé en los anales como el goleador más joven en la historia de las finales de la Copa del Mundo. Este récord único y asombroso permanece imbatido hasta el día de hoy.

El único monarca en llevar la corona mundial tres veces

El estatus de Pelé en el fútbol mundial y su dominio absoluto en los Mundiales se reflejan claramente en la siguiente tabla histórica:

Estatus del jugador Logros históricos alcanzados Años de campeonato 👑 El Rey del Fútbol (Pelé) La única persona en el planeta en ser campeona del mundo tres veces como jugador. 🥇 1958

🥇 1962

🥇 1970

La venta de la camiseta que sentó las bases de tales grandes victorias se convierte sin duda en uno de los eventos financieros y culturales más importantes del mundo deportivo.

Contexto: Un precio de salida de 6 millones de dólares puede parecer astronómico para algunos, pero es una suma digna para la primera camiseta de campeón de una leyenda como Pelé. No sorprende que esta tela pueda convertirse en el recuerdo deportivo más caro del mundo. Porque en ella no solo está el sudor de Pelé, sino también las lágrimas de alegría de millones de brasileños llorando de felicidad por primera vez, y los cimientos de todo un imperio futbolístico. Esperamos con ansias el precio final que alcanzará este lote.

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