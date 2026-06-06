El Bayern Múnich inicia negociaciones por el traspaso de Ismael Saibari

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El Bayern Múnich inicia negociaciones por el traspaso de Ismael Saibari

El club muniqués Bayern ha entrado en negociaciones oficiales por el traspaso del centrocampista ofensivo del PSV, Ismael Saibari. Según los informes, se espera que la cifra del traspaso ascienda a 60 millones de euros. El entrenador principal de los bávaros, Vincent Kompany, ha identificado al futbolista de 25 años como el objetivo principal del mercado de fichajes de verano. Así lo reporta Goal.com informa .

Según Sky Sport, el Bayern ya ha acordado los términos del contrato personal con el jugador hasta 2031. El récord alemán negocia ahora el precio final con el club neerlandés. El PSV exige alrededor de 50-60 millones de euros por su estrella, ya que el contrato del miembro de la selección de Marruecos vence en 2029.

Vincent Kompany ve a Saibari como un arma versátil capaz de jugar en varias posiciones ofensivas. El entrenador ha valorado muy positivamente la técnica, la velocidad y la condición física del jugador. La temporada pasada, Ismael Saibari disputó 27 partidos con el PSV, marcando 15 goles y dando 8 asistencias, contribuyendo enormemente al título de liga.

Si este traspaso se hace efectivo, Saibari se convertirá en el cuarto futbolista marroquí en la historia del Bayern, después de Medhi Benatia, Noussair Mazraoui y Adam Aznou. La directiva del club muniqués tiene como objetivo cerrar las negociaciones antes del inicio del Mundial de 2026, ya que el precio del jugador podría dispararse tras el torneo.

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Nodirbek Razzokov
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