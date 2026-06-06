Kylian Mbappe explica por qué no volverá a ver la final del Mundial 2022

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Kylian Mbappe explica por qué no volverá a ver la final del Mundial 2022

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappe, admitió que aún no puede olvidar la derrota en la final del Mundial 2022 contra Argentina. La estrella del Real Madrid teme que volver a ver ese dramático partido en Catar, donde anotó un hat-trick histórico, pueda reabrir heridas psicológicas. Goal.com informa .

En la final de Doha, Francia perdió 4-2 en la tanda de penaltis tras un empate 3-3. A los 23 años, el delantero se convirtió en el jugador más joven en jugar dos finales consecutivas y permanece como el único jugador en la historia en marcar un hat-trick en una derrota. Aunque ganó la Bota de Oro del torneo, el fracaso colectivo pesó más que los récords individuales.

En una entrevista con Sorare, Kylian Mbappe dijo sobre ese partido: "¿La mejor final de todos los tiempos? Creo que no hay igual en términos de entretenimiento, guion y giros inesperados. Todo terminó en penaltis: el desenlace más cruel para cualquier futbolista."

El delantero explicó su negativa a volver a ver el partido de la siguiente manera: "Tenía que ser o el primer título mundial de Lionel Messi, o la segunda victoria consecutiva de Francia, por lo que fue histórico en cualquier caso. ¿Volví a ver el partido? ¡Nunca! Creo que si lo hiciera, los 'demonios' (malos recuerdos) dentro de mí podrían despertar."

En ese partido en el estadio Lusail, Kylian Mbappe marcó un doblete en 95 segundos, salvando al equipo de Didier Deschamps de la derrota. Su gol del empate en el minuto 81, viajando a 123,34 km/h, fue registrado como el disparo más fuerte de todo el torneo.

Kylian MbappeReal MadridMundial 2022Lionel MessiFrancia
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Nodirbek Razzokov
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