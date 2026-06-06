La Serie A anuncia el calendario oficial de partidos para la nueva temporada

Uno de los campeonatos nacionales más intensos y tácticos de Europa, la Serie A italiana, se prepara para acabar con la espera de los aficionados al fútbol. El calendario de la nueva batalla por el Scudetto entre los gigantes del fútbol italiano y sus mejores entrenadores está finalmente claro. El sitio web oficial de la Serie A ha publicado el calendario detallado de la temporada 2026/2027 para revisión pública.

Según este, el pitido inicial del nuevo campeonato sonará el 23 de agosto de este año. En la primera jornada, el actual campeón nacional, el Inter de Milán, pondrá a prueba al recién ascendido Monza en casa. El equipo animoso del Nápoles comenzará su campaña fuera de casa contra el Génova.

Todos los partidos de la 1ª jornada de la Serie A

La alineación de todos los pares que se enfrentarán en el campo durante la primera jornada es la siguiente:

Atalanta — Sassuolo

Bolonia — Lazio

Frosinone — Juventus

Génova — Nápoles

Inter — Monza

Parma — Cagliari

Roma — Fiorentina

Torino — Milan

Udinese — Como

Venecia — Lecce

Emocionantes superclásicos en la 3ª jornada

Los organizadores han preparado un verdadero regalo para los aficionados justo al inicio del campeonato. Poco después del comienzo de la temporada, concretamente en la propia 3ª jornada millones de aficionados al fútbol serán testigos de dos duelos entre gigantes a la vez. Puede ver la distribución de estos partidos centrales en la tabla integrada a continuación:

Fase de la temporada Emparejamiento Estado del partido y sede Serie A, 3ª jornada Inter — Nápoles Intenso choque entre dos aspirantes al Scudetto en Milán. Serie A, 3ª jornada Juventus — Milan El clásico e histórico derbi del fútbol italiano que se disputa en Turín.

Estos dos grandes enfrentamientos mostrarán sin duda desde las primeras semanas lo reñida que será la lucha por el liderato en la nueva temporada.

Contexto: Al observar el nuevo calendario de la Serie A, no es difícil predecir que esta temporada será más interesante que las anteriores. Mientras el Inter intenta retener su título, clubes como el Milan, la Juventus y el Nápoles han reforzado sus plantillas y están listos para ofrecer una seria resistencia. En particular, los dos superpartidos de la 3ª jornada — Inter contra Nápoles y Juventus contra Milan — crearán un verdadero calor en el fútbol europeo a finales de agosto y principios de septiembre. Esperamos con impaciencia esta hermosa fiesta del fútbol en la península itálica.

¡Siga siempre los resultados diarios de la Serie A, las últimas noticias de fichajes, la vida de las estrellas del fútbol y análisis deportivos exclusivos con nosotros en las páginas de Zamin!