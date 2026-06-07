La selección de Portugal vence a Chile en un partido amistoso

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, las principales selecciones nacionales continúan disputando partidos amistosos para deleitar a sus aficionados y alcanzar su mejor forma física. Uno de estos encuentros amistosos, intenso y de alto nivel, tuvo lugar entre el gigante europeo, Portugal, y el combativo representante sudamericano, Chile.

Disputado en suelo portugués, este enfrentamiento fue tan tenso, emocional y combativo como esperaban los aficionados. En un partido emocionante, los anfitriones dirigidos por Roberto Martínez lograron una victoria por 2-1, demostrando una vez más su fuerza de cara al próximo Mundial.

Batalla de emociones: Doble expulsión en la primera parte

A pesar de la naturaleza amistosa del partido, las pasiones se desataron en el campo. En el tiempo añadido de la primera parte (45+2'), estalló una fuerte confrontación y pelea entre la estrella portuguesa Rafael Leão y el chileno Iván Román. El árbitro, buscando controlar la situación, no mostró misericordia y expulsó directamente a ambos jugadores con tarjeta roja. En consecuencia, ambos equipos se vieron obligados a continuar el resto del partido con diez hombres.

Cronología de los goles y el gol decisivo de Bruno

En la segunda parte, la selección de Portugal mostró su clase y habilidad. La secuencia de eventos fue la siguiente:

Golazo de Gonçalo Guedes: En el minuto 58, el delantero Gonçalo Guedes superó al portero chileno para abrir el marcador.

Bruno Fernandes amplía la ventaja: Los ataques incansables de los anfitriones dieron fruto en el minuto 75. El creador de juego Bruno Fernandes marcó un gol brillante, poniendo el 2-0 en el marcador.

Último empuje de Chile: Los jugadores chilenos no se rindieron. En el minuto 90+2 del tiempo añadido, Cepeda recortó distancias, pero este gol no pudo salvar a los visitantes de la derrota.

Detalles generales del partido

Puede consultar el resultado final de este encuentro y los cambios en las plantillas de las selecciones en detalle a través de la tabla integrada a continuación:

Estado del partido y resultado Goles marcados y minutos Alineaciones y sustituciones (Portugal) Partido amistoso



Portugal — Chile

( 2 : 1 ) G. Guedes (58')

B. Fernandes (75')



Cepeda (90+2') Portero: Sá (R. Silva, 46).

Defensa: Semedo (Dalot, 46), Dias (Araújo, 87), Veiga (Inácio, 46), Cancelo.

Centrocampistas: Costa (R. Neves, 46), B. Silva (Neto, 46), Fernandes.

Delanteros: Conceição (Félix, 76), Leão (45+2'), Ronaldo (Ronaldo, 46).

Nota: El portugués Rafael Leão fue expulsado con tarjeta roja en el minuto 45+2, al igual que el chileno Iván Román en el mismo minuto.

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