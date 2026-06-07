Deschamps responde a los rumores sobre el fichaje de Michael Olise por el Real Madrid

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Deschamps responde a los rumores sobre el fichaje de Michael Olise por el Real Madrid

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, se pronunció sobre los rumores de traspaso que rodean al delantero del Bayern de Múnich, Michael Olise. En una entrevista con el medio español Marca, el experto compartió sus opiniones sobre el talento de 24 años del récord alemán. Últimamente, han surgido informes que vinculan a Olise con el Real Madrid. Según Goal.com informa .

Florentino Pérez, quien compite por la presidencia del Real Madrid, y su rival Enrique Riquelme están haciendo varias promesas de fichajes para ganar el apoyo de los socios. Según los informes, Pérez está dispuesto a ofrecer 150 millones de euros por Olise si es reelegido. Didier Deschamps enfatizó que no le sorprende este interés, dadas las excelentes actuaciones del jugador la temporada pasada.

«Puedo imaginar que tiene ofertas de otros clubes también. No tengo dudas de que puede jugar a un alto nivel en otros equipos, al igual que lo hace en el Bayern o en la selección francesa. Olise es una estrella emergente y uno de los mejores futbolistas del mundo. No le gusta la atención de los medios; para él, las acciones en el campo son más importantes», dijo el entrenador de 57 años.

Sin embargo, Deschamps se abstuvo de aconsejar a su protegido sobre su futuro. Según él, el futbolista debe tomar su propia decisión sobre si permanecer en el Bayern o cambiar de entorno. «Si estuviera en el lugar de Kompany o del presidente del club, estaría muy contento de que se quedara en el equipo», añadió.

Como referencia, el contrato de Michael Olise con el Bayern es válido hasta 2029. La directiva del club muniqués ha reiterado en varias ocasiones que el extremo de 24 años no será vendido en la próxima ventana de fichajes.

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Nodirbek Razzokov
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