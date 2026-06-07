Luis de la Fuente: Lamine Yamal posee un talento divino como Lionel Messi

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Luis de la Fuente: Lamine Yamal posee un talento divino como Lionel Messi

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, habló muy bien de la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, enfatizando que nació para jugar al fútbol y posee un talento único similar al de Lionel Messi. Según el entrenador, el joven extremo tiene cualidades raras que solo se encuentran en los verdaderos genios del fútbol. Goal.com informa .

Tras una temporada impresionante con el Barcelona, donde fue nombrado mejor joven jugador de La Liga, se espera que Yamal se convierta en un pilar fundamental de la selección española este verano. De la Fuente señaló que el carácter distintivo del extremo ha contribuido a su rápido ascenso a la cima del fútbol mundial.

«Lamine nació para este nivel. Tiene un carácter muy valiente. Quizás una presión así nos habría aplastado a usted o a mí, pero estos chicos son diferentes. Jugó en la Eurocopa a los 16 años y ahora tiene 18. Está soportando una enorme presión mediática y comete muy pocos errores», dijo el entrenador en una entrevista con The Guardian.

Al reconocer el talento extraordinario del extremo, De la Fuente lo comparó con Lionel Messi. Aunque el joven futbolista intenta evitar tales comparaciones, el entrenador incluyó a ambos en la categoría de atletas geniales «benditos por Dios».

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Nodirbek Razzokov
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