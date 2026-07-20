España campeona del mundo: un final doloroso para Argentina y Lionel Messi

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España campeona del mundo: un final doloroso para Argentina y Lionel Messi

El mundo del fútbol fue testigo de un desenlace dramático en el último gran torneo. En la final de la Copa del Mundo 2026, la selección de España derrotó a Argentina para conquistar su segundo título mundial. El encuentro, disputado en el majestuoso estadio de Nueva Jersey, fue un choque no solo entre dos equipos, sino entre dos filosofías futbolísticas. Así lo informa Goal.com informa .

Mientras que la « Roja » dirigida por Luis de la Fuente apostó por el control durante todo el partido, los pupilos de Lionel Scaloni optaron por un estilo agresivo y físico. Según Goal.com, la técnica y la paciencia de los españoles prevalecieron en una batalla intensa de 120 minutos. Argentina, por su parte, fue duramente criticada por su juego excesivamente brusco.

La batalla de Nueva Jersey y la tarjeta roja decisiva

El tiempo reglamentario terminó en empate sin goles, pero un suceso en el minuto 90 cambió el destino del partido. El centrocampista argentino Enzo Fernandez recibió una segunda tarjeta amarilla en una acción evitable, dejando a los vigentes campeones con un hombre menos durante la prórroga.

España aprovechó su superioridad numérica. En el minuto 106, tras un centro de Nico Williams, Ferran Torres, quien había entrado desde el banquillo, batió a Emi Martinez. Este único gol otorgó el título a España. Argentina intentó cambiar el resultado hasta el final, pero sus ataques fueron infructuosos.

El último baile para Lionel Messi

Esta final estaba destinada a ser el último gran torneo internacional para el legendario Lionel Messi. Lamentablemente, al final del encuentro, el gran delantero no pudo contener las lágrimas. Messi no pudo obrar el milagro esta vez para salvar a su equipo y terminó siendo un espectador más en el campo.

Según los expertos, Argentina practicó un «anti-fútbol» en este partido. La excesiva agresividad del equipo y las provocaciones de jugadores como Leandro Paredes y Enzo Fernandez empañaron el espíritu del juego. Al final, la comunidad futbolística consideró justa la victoria de España, ya que mostraron mayor creatividad sobre el césped.

Con este triunfo, España demuestra que está lista para iniciar una nueva era de hegemonía en el fútbol mundial. Aunque Lionel Messi haya cedido su título de campeón del mundo, sigue siendo el jugador más grande de la historia. Ahora, toda la atención se centra en el dominio español para los próximos años.

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