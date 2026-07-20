Lamine Yamal « terminó » el fútbol a los 19 años: España es campeona del mundo

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Lamine Yamal « terminó » el fútbol a los 19 años: España es campeona del mundo

La joven estrella de la selección española, Lamine Yamal, se ha ganado un lugar en la historia al conquistar los trofeos más prestigiosos del mundo del fútbol. Tras la victoria en la final de la Copa del Mundo contra Argentina, el extremo de 19 años no solo obtuvo la medalla de oro, sino que también se ganó el reconocimiento de los expertos gracias a su talento fenomenal. Así lo informa Goal.com informa .

En un dramático encuentro disputado en un estadio de Nueva York, España ganó 1-0. Al finalizar el partido, el abrazo entre Lamine Yamal y un Lionel Messi visiblemente emocionado tuvo un significado simbólico. Este momento es interpretado por la comunidad futbolística como el relevo generacional entre la legendaria figura de 39 años y el nuevo héroe de 19. Según Goal.com, el gesto de Yamal, quien porta el dorsal 10 en el FC Barcelona, consolando a la antigua leyenda de su club, resultó ser una imagen icónica.

Resultado histórico y opinión de los expertos

El exportero de la selección de Inglaterra, Joe Hart, no ocultó su asombro por el desempeño del joven jugador. En su opinión, Yamal ha «terminado el fútbol» al ganar la Eurocopa y la Copa del Mundo con solo 19 años. En BBC Sport, Hart destacó la capacidad de Yamal para manejar la presión y mantener la calma a pesar de las entradas duras de los defensores argentinos.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, también elogió la contribución de su pupilo al juego colectivo. Según el técnico, Yamal ha madurado durante este torneo y ha demostrado estar dispuesto a sacrificar sus ambiciones individuales por el bien del equipo. Aunque existían dudas por una lesión de rodilla antes del torneo, disputó casi todos los partidos.

Según las estadísticas, Lamine Yamal ha ganado los 13 partidos que ha jugado como titular en torneos importantes (Eurocopa y Mundial). Esta es la racha perfecta más larga en la historia del fútbol europeo. A sus 19 años y 6 días, se convirtió en el jugador más joven de la historia en poseer tanto el título continental como el mundial.

Victoria y perspectivas de futuro

El gol marcado por Ferran Torres en el minuto 106 de la final llevó a España a la cima del mundo. Aunque el premio al «Mejor jugador joven» del torneo fue para su compañero Pau Cubarsí, el impacto de Yamal en el campo y su disciplina táctica son altamente valorados por los especialistas.

El éxito de Lamine Yamal marca el inicio de una nueva era dorada para el fútbol español. Su habilidad individual y su ayuda en defensa fueron factores decisivos para el equilibrio del equipo. Ahora, el mundo entero tiene la mirada puesta en los próximos pasos de esta joven estrella y en cómo continuará el legado dejado por Messi.

Lamine YamalEspañaCopa del MundoLionel MessiFC Barcelona
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