El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, compartió sus pensamientos sobre el estado mental del equipo tras el fracaso en la Copa del Mundo 2026 y el futuro del entrenador Thomas Tuchel. Tras la derrota en semifinales ante Argentina, el equipo aún intenta recuperarse. A pesar de ello, Kane expresó su apoyo continuo al técnico alemán. Así lo informa Goal.com informa .

En el torneo celebrado en EE. UU., Inglaterra ganó la medalla de bronce al vencer a Francia en el partido por el tercer puesto. Aunque este resultado es el mejor desempeño de los «Three Lions» en los últimos 60 años, los aficionados y expertos criticaron duramente las decisiones tácticas de Tuchel en la semifinal. En particular, el cambio a un juego defensivo mientras Inglaterra ganaba contra Argentina se considera la causa principal de la derrota.

Confianza en Tuchel y errores tácticos

En una entrevista con Goal.com, Harry Kane destacó que las emociones y la experiencia táctica del entrenador son cruciales para el equipo. «Tuchel logró dar confianza no solo a los jugadores, sino a todo el país, de que podíamos ganar. Por eso la derrota de este año fue más dolorosa que nunca. Puede que no siempre tome las decisiones correctas, pero nos está guiando por el camino correcto», declaró el capitán.

Según el capitán, el equipo no debe mostrar pasividad en los momentos decisivos del partido. Los últimos 30 minutos contra Argentina no fueron el fútbol que Inglaterra quiere mostrar. Kane señaló que este tema se discutió mucho en el vestuario, pero que ahora es momento de aplicar esa experiencia en el campo.

Un paso hacia el futuro

La selección de Inglaterra se centra ahora en los partidos de la Nations League contra rivales fuertes como España y Croacia. Kane considera estas competiciones como una excelente oportunidad para aprender a jugar bajo gran presión. El objetivo del equipo no es solo llegar a una semifinal o final, sino finalmente ganar un trofeo prestigioso.

El delantero de 32 años cree que todavía hay margen de mejora y que, junto a Tuchel, este objetivo es alcanzable. Aunque la medalla de bronce es un resultado histórico para el fútbol inglés, las ambiciones del equipo son mucho más altas. Se esperan conversaciones serias entre el capitán y el entrenador sobre cómo mejorar el equipo en las próximas concentraciones.