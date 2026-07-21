Rodri revela el momento más difícil de la final del Mundial 2026

El capitán de la selección española Rodri compartió sus emociones tras el campeonato en el Mundial 2026.Según sus palabras, defender el honor del país y ganar la Copa del Mundo es el mayor logro en el fútbol.

En una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Rodri admitió que la final contra Argentina, a pesar de un juego sólido, fue la prueba más difícil de todo el torneo.

«Es un trofeo totalmente especial»

Rodri destacó que los títulos ganados a nivel de clubes no se pueden comparar con un campeonato mundial con la selección nacional.

«Es un trofeo totalmente especial. Ganar con tu país es lo más gratificante que puede ocurrir. Es el máximo galardón en el fútbol», afirmó.

En opinión del centrocampista español, ganar la Copa del Mundo no solo tiene importancia para la carrera personal del jugador, sino un significado especial para todo el país.

España no enfrentó una crisis grave

Rodri también señaló que durante el Mundial, el equipo pudo controlar su juego y rara vez se vio en situaciones extremadamente complicadas.

«Afortunadamente, no tuvimos momentos donde estuviéramos realmente en problemas. Creo que hicimos un Mundial excelente».

España destacó durante el torneo por su posesión de balón, ritmo alto y juego ordenado. El equipo no renunció a su estilo hasta el partido decisivo y ejerció una gran presión sobre el rival en el encuentro más importante.

¿Por qué la final fue la más difícil?

Aunque España pareció superior a Argentina en la final, no pudo abrir el marcador en el tiempo reglamentario. Por eso, cada error podía decidir el destino del campeonato.

Rodri destacó precisamente esa presión:

«Para mí, la final fue el partido más difícil. Aunque mostramos un juego muy sólido contra Argentina, la final fue el duelo más complicado».

El tiempo reglamentario terminó 0-0. España ganó gracias a un gol marcado en la prórroga y se alzó con la Copa del Mundo.

Una generación inspirada por Casillas e Iniesta

Rodri recordó que los futbolistas españoles actuales crecieron viendo a la generación campeona de 2010.

«Esta generación creció viendo a Casillas e Iniesta levantar la copa. Para nosotros, es el trofeo más alto del fútbol».

En 2010, España fue campeona del mundo por primera vez en su historia. En aquella final, el ganador también se decidió en la prórroga y Andrés Iniesta marcó el gol decisivo.

16 años después, la nueva generación repitió el camino de sus héroes.

España escribió una nueva historia

La victoria en el Mundial 2026 le dio a España su segundo campeonato mundial. Para Rodri, este trofeo se convirtió en uno de los logros más importantes de su carrera.

De sus palabras queda claro algo: España no salió al campo en la final solo contra Argentina, sino para cumplir el sueño de toda una generación.

En 2010, Casillas e Iniesta levantaron la copa. En 2026, los jugadores que crecieron viéndolos añadieron una nueva página a la historia del fútbol español.