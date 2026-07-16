Родри ЖЧ–2026 финали олдидан бир гапни такрорламоқда...

·31·Спорт
Родри ЖЧ–2026 финали олдидан бир гапни такрорламоқда...

Испания терма жамоаси ЖЧ–2026 финалига етиб келди, аммо жамоа сардори Родри учун асосий вазифа ҳали бажарилгани йўқ. Аргентинага қарши ҳал қилувчи баҳс олдидан яримҳимоячи турнир бошидан бери такрорлаб келаётган мақсадини яна бир бор эслатди.

«Бу ерга жаҳон чемпиони бўлиш учун келганман»

Marca хабарига кўра, Родри бутун мусобақа давомида жамоадошларига бир хил гапни айтиб келмоқда:

«Мен бу ерга Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун келганман», — дейди Испания сардори.

Францияга қарши яримфиналдан кейин ҳам у финалга чиқишнинг ўзи етарли эмаслигини таъкидлади:

«Бу босқичга етиб келиш жуда қийин бўлди, аммо биз янада кўпроғини истаймиз. Биз ушбу Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчимиз», — деди Родри.

Испания лагерида хотиржамлик ҳукм сурмоқда

Манба маълумотига кўра, финал олдидан Испания қароргоҳида ортиқча шов-шув ёки эрта байрам кайфияти йўқ.

Футболчилар финалга чиқишни катта натижа деб билса-да, олдиларига қўйилган асосий вазифа ҳали бажарилмаганини тушуниб турибди. Шу сабаб жамоанинг бутун эътибори амалдаги жаҳон чемпиони Аргентинага қарши баҳсга қаратилган.

Родри Испаниянинг етакчиси сифатида майдонда ўйинни назорат қилишдан ташқари, жамоадошларини хотиржам сақлаш ва умумий мақсад атрофида бирлаштириш вазифасини ҳам бажармоқда. Унинг сўзлари Испания қароргоҳида катта нуфузга эга экани қайд этилган.

Франция устидан ишончли ғалаба

Испания яримфиналда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўз тарихида иккинчи марта Жаҳон чемпионати финалига чиқди.

Микель Оярсабаль 22-дақиқада пенальтидан ҳисобни очган бўлса, Педро Порро 58-дақиқада жамоасининг иккинчи голини урди. Испания турнирдаги етти учрашувининг олтитасида ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди.

Родри аввалроқ чемпионлик йўли осон бўлмаслигини ҳам таъкидлаганди:

«Кимдир Жаҳон чемпионлигини қийинчиликсиз қўлга киритамиз деб ўйлаётган бўлса, адашади. Бу ерда дунёнинг энг кучли миллий жамоалари жамланган. Аммо жамоамиз бундай турнирда ғалаба қозониш учун зарур бўлган етукликни намойиш этмоқда».

Родри учун тарихий имконият

Испания ягона жаҳон чемпионлигини 2010 йилда қўлга киритган. Энди Родри жамоани иккинчи чемпионлик сари бошламоқда.

Унинг учун бу финал фаолиятидаги энг катта ўйинлардан бири бўлади. Чемпионлар лигаси, Европа чемпионати ва «Олтин тўп»ни қўлга киритган яримҳимоячи энди миллий жамоа сардори сифатида Жаҳон кубогини кўтариш имконига эга. Родрининг ўзи буни футболчи эришиши мумкин бўлган энг юқори чўққи сифатида баҳолаган.

Аргентина билан ҳал қилувчи баҳс

Испания ва Аргентина ўртасидаги ЖЧ–2026 финали 19 июль куни АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳридаги New York New Jersey Stadium — «MetLife» аренасида ўтказилади.

Бир томонда Лионель Месси бошчилигидаги амалдаги чемпион, иккинчи томонда эса 37 учрашувдан бери асосий вақтда мағлуб бўлмаган Испания майдонга чиқади.

Родрининг мақсади турнир бошидан бери ўзгармади. Энди унинг «Жаҳон чемпиони бўлиш учун келганман» деган сўзларини амалга ошириш учун фақат битта, аммо энг оғир қадам қолди.

Сизнингча, финалда Родри бошчилигидаги Испания устун келадими ёки Месси Аргентинани яна чемпион қиладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урди«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урдиБугун, 22:24«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилинди«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилиндиБугун, 22:17Серу Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиСеру Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиБугун, 22:15Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиМесси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиБугун, 22:06«Насаф» Тошкентда камбэк қилди: Абдухолиқовдан дубль«Насаф» Тошкентда камбэк қилди: Абдухолиқовдан дубльБугун, 22:02Ламине Ямалга қарши қўполлик: Лукас Дигне Франциянинг мағлубиятидан сўнг сукутни буздиЛамине Ямалга қарши қўполлик: Лукас Дигне Франциянинг мағлубиятидан сўнг сукутни буздиБугун, 21:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди