Родри ЖЧ–2026 финали олдидан бир гапни такрорламоқда...
Испания терма жамоаси ЖЧ–2026 финалига етиб келди, аммо жамоа сардори Родри учун асосий вазифа ҳали бажарилгани йўқ. Аргентинага қарши ҳал қилувчи баҳс олдидан яримҳимоячи турнир бошидан бери такрорлаб келаётган мақсадини яна бир бор эслатди.
«Бу ерга жаҳон чемпиони бўлиш учун келганман»
Marca хабарига кўра, Родри бутун мусобақа давомида жамоадошларига бир хил гапни айтиб келмоқда:
«Мен бу ерга Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун келганман», — дейди Испания сардори.
Францияга қарши яримфиналдан кейин ҳам у финалга чиқишнинг ўзи етарли эмаслигини таъкидлади:
«Бу босқичга етиб келиш жуда қийин бўлди, аммо биз янада кўпроғини истаймиз. Биз ушбу Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчимиз», — деди Родри.
Испания лагерида хотиржамлик ҳукм сурмоқда
Манба маълумотига кўра, финал олдидан Испания қароргоҳида ортиқча шов-шув ёки эрта байрам кайфияти йўқ.
Футболчилар финалга чиқишни катта натижа деб билса-да, олдиларига қўйилган асосий вазифа ҳали бажарилмаганини тушуниб турибди. Шу сабаб жамоанинг бутун эътибори амалдаги жаҳон чемпиони Аргентинага қарши баҳсга қаратилган.
Родри Испаниянинг етакчиси сифатида майдонда ўйинни назорат қилишдан ташқари, жамоадошларини хотиржам сақлаш ва умумий мақсад атрофида бирлаштириш вазифасини ҳам бажармоқда. Унинг сўзлари Испания қароргоҳида катта нуфузга эга экани қайд этилган.
Франция устидан ишончли ғалаба
Испания яримфиналда Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўз тарихида иккинчи марта Жаҳон чемпионати финалига чиқди.
Микель Оярсабаль 22-дақиқада пенальтидан ҳисобни очган бўлса, Педро Порро 58-дақиқада жамоасининг иккинчи голини урди. Испания турнирдаги етти учрашувининг олтитасида ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди.
Родри аввалроқ чемпионлик йўли осон бўлмаслигини ҳам таъкидлаганди:
«Кимдир Жаҳон чемпионлигини қийинчиликсиз қўлга киритамиз деб ўйлаётган бўлса, адашади. Бу ерда дунёнинг энг кучли миллий жамоалари жамланган. Аммо жамоамиз бундай турнирда ғалаба қозониш учун зарур бўлган етукликни намойиш этмоқда».
Родри учун тарихий имконият
Испания ягона жаҳон чемпионлигини 2010 йилда қўлга киритган. Энди Родри жамоани иккинчи чемпионлик сари бошламоқда.
Унинг учун бу финал фаолиятидаги энг катта ўйинлардан бири бўлади. Чемпионлар лигаси, Европа чемпионати ва «Олтин тўп»ни қўлга киритган яримҳимоячи энди миллий жамоа сардори сифатида Жаҳон кубогини кўтариш имконига эга. Родрининг ўзи буни футболчи эришиши мумкин бўлган энг юқори чўққи сифатида баҳолаган.
Аргентина билан ҳал қилувчи баҳс
Испания ва Аргентина ўртасидаги ЖЧ–2026 финали 19 июль куни АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳридаги New York New Jersey Stadium — «MetLife» аренасида ўтказилади.
Бир томонда Лионель Месси бошчилигидаги амалдаги чемпион, иккинчи томонда эса 37 учрашувдан бери асосий вақтда мағлуб бўлмаган Испания майдонга чиқади.
Родрининг мақсади турнир бошидан бери ўзгармади. Энди унинг «Жаҳон чемпиони бўлиш учун келганман» деган сўзларини амалга ошириш учун фақат битта, аммо энг оғир қадам қолди.
Сизнингча, финалда Родри бошчилигидаги Испания устун келадими ёки Месси Аргентинани яна чемпион қиладими?
…