Los campeones del Mundial 2026 reciben los primeros anillos de campeón de la historia (vídeo)

La selección de España, ganadora de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, no solo levantó el trofeo dorado, sino que también fue galardonada con unos anillos de campeón especiales, presentados por primera vez en la historia del fútbol.

Se ha informado que se han fabricado un total de 2026 anillos de campeón como parte de este proyecto. Mientras que 30 de ellos fueron entregados a los jugadores y al cuerpo técnico de España, los 1996 restantes saldrán a la venta para los aficionados como productos de colección con licencia oficial.

Esta iniciativa marca una tradición totalmente nueva en la historia de la FIFA, que hasta ahora solo entregaba trofeos y medallas a los campeones del mundo. Se espera que el anillo de campeón se convierta en uno de los símbolos más prestigiosos para los ganadores. Esta novedad está despertando un gran interés entre los aficionados al fútbol.