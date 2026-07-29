Neymar podría retirarse: tres escenarios posibles

Ha llegado el momento más difícil en la carrera de Neymar, el máximo goleador histórico de la selección brasileña. La incertidumbre sobre su futuro tanto a nivel internacional como en clubes está generando un gran debate en el mundo del fútbol, informa Goal.com informa .

Según el diario Marca, basándose en la información del portal deportivo Bitbol y del periodista Ezequiel Gasca, la temprana eliminación de Brasil en la Copa del Mundo afectó gravemente el estado psicológico del delantero. La frustración acumulada y la imposibilidad de conseguir el resultado deseado avivaron los rumores sobre una retirada inesperada del jugador.

Cabe recordar que con el nombramiento de Carlo Ancelotti como director técnico, habían surgido nuevas esperanzas en el equipo. Sin embargo, tras fracasar en el torneo, la "canarinha" quedó en estado de shock y cayó derrotada ante la selección de Noruega en los octavos de final, esfumándose una vez más el sueño del sexto campeonato.

Despedida del escenario internacional

Tras el partido contra Noruega, Neymar aclaró su destino en una entrevista concedida a Globo Esporte y UOL. Abandonó el campo entre lágrimas y pronunció sus últimas palabras.

"Lo intenté. Todo empezó aquí y aquí termina. Se acabó", subrayó el jugador. De este modo, la exfigura del Barcelona y del PSG puso fin a su etapa en la selección. Se marcha como el máximo goleador histórico de la absoluta con 80 goles, superando el récord de Pelé.

Futuro en Santos y pausa profesional

Marca añade que, además de su adiós a la selección, la cuestión principal gira en torno a su futuro en el Santos . Fuentes cercanas al jugador señalan que está "cansado del gran fútbol" y que se plantea seriamente dejarlo de manera definitiva.

Actualmente, Neymar tiene un contrato vigente hasta el 31 de diciembre. Si decide retirarse definitivamente del fútbol profesional, ambas partes podrían verse obligadas a rescindir el acuerdo de forma anticipada.