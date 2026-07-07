Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso

El club Dinamo Samarcanda ha anunciado que está dispuesto a considerar ofertas de traspaso por el defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Jahongir O‘rozov. Así lo informó oficialmente la directiva del club al medio Eurasia Football .

En el radar de un grande alemán y una cláusula de rescisión de 1 millón de dólares

En los últimos días, han aumentado los informes sobre el serio interés de clubes europeos por el defensa central de 22 años.

Según la información publicada por la prestigiosa revista alemana Kicker , O‘rozov se encuentra en el punto de mira del Borussia Mönchengladbach. El equipo alemán lo considera uno de los candidatos principales para reforzar su línea defensiva.

La directiva del club de Samarcanda reveló el importe de la cláusula de rescisión estipulada en el contrato del jugador: dicha suma asciende a 1 millón de dólares estadounidenses . Si algún club está dispuesto a pagar esta cantidad, la directiva del Dinamo está abierta a negociar.

Declaración del agente: La oferta rusa fue rechazada

El agente del jugador, Shahriyor Eshboyev, también confirmó que los rumores de traspaso en torno a O‘rozov no son infundados. Según sus palabras, el defensa despierta interés en los siguientes países:

Italia y Alemania;

Turquía y Países Bajos;

Rusia.

Asimismo, el agente señaló que las partes ya han rechazado una oferta oficial del club ruso Rubin Kazán. La directiva del club ha manifestado que, aunque la mayoría de las noticias en los medios son rumores, están dispuestos a considerar ofertas oficiales y serias.

La confianza de Cannavaro y el debut en la Copa del Mundo 2026

Jahongir O‘rozov es un producto de la academia del Bunyodkor, donde comenzó su carrera profesional. En 2023, fue traspasado al club turco Eyüpspor, pero no logró entrar en el equipo titular, disputando únicamente un partido en la Copa de Turquía.

Tras regresar a Uzbekistán y unirse al Dinamo, se convirtió rápidamente en un líder indiscutible del equipo y recibió la convocatoria a la selección nacional.

Trayectoria en la selección: El defensa fue incluido en la lista de Uzbekistán para la Copa del Mundo 2026 y participó en dos encuentros del mundial. Su entrada en el once titular se debió a la grave lesión del defensa Husniddin Aliqulov. Una vez confirmada la baja de Aliqulov, el seleccionador Fabio Cannavaro convocó a O‘rozov en su lugar.

Hasta la fecha, Jahongir O‘rozov ha disputado 6 partidos y ha marcado 1 gol con la camiseta de la selección nacional.