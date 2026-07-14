Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans

Una de las mayores estrellas del fútbol mundial, el delantero del Manchester City y de la selección de Noruega, Erling Haaland, regresó a casa con un regalo inesperado tras su participación en la Copa del Mundo. Cuando el avión de la selección noruega aterrizó en el aeropuerto de Oslo, todas las miradas se centraron en el extraño objeto que sostenía el jugador. Según informa Ixbt.com, el futbolista trajo consigo una figura taxidermizada de un mapache sosteniendo una botella de whisky, comprada en el estado de Texas. Así lo informa Goal.com informa .

Este peculiar recuerdo fue adquirido por 750 dólares estadounidenses en la famosa tienda "Wild Bill’s Western Store" de Dallas. El goleador noruego se tomó la situación con humor en sus redes sociales, comentando: "Me siguió hasta casa". Este hecho generó rápidamente un gran debate entre los aficionados al fútbol y los medios de comunicación.

Elegir un nombre para el nuevo compañero

Erling Haaland no solo mostró este extraño regalo, sino que también realizó una encuesta entre sus fans en su página de Instagram. Decidió pedir ayuda a sus seguidores para ponerle nombre al mapache. Entre las opciones propuestas estaban nombres como "Cowboy", "Ranger", "TEX" y "R.O.W.". Esto demuestra que el jugador mantiene el buen ánimo incluso después de una derrota.

Cabe recordar que esta Copa del Mundo fue histórica para la selección de Noruega. Los escandinavos llegaron a cuartos de final y solo abandonaron el torneo tras perder 2-1 ante Inglaterra. Erling Haaland marcó 7 goles durante el torneo, demostrando una vez más que es el verdadero líder de su equipo.

Según la agencia Associated Press, el futbolista destacó que este torneo cambió su vida por completo. "Para ser honesto, creo que esta competición cambió mi vida", declaró el delantero del Manchester City. Para él, sus aventuras en Norteamérica serán inolvidables, no solo por los resultados deportivos, sino también a nivel emocional.

Al despedirse de EE. UU., Haaland dejó palabras llenas de emoción en sus publicaciones. "Adiós EE. UU., fue muy conmovedor. Gracias por hacerlo especial", añadió. Ahora, tras unas breves vacaciones, se espera que el delantero regrese al Manchester City para preparar los partidos de la Premier League.

Este suceso confirma una vez más lo interesante que resulta para los fans la vida de las estrellas del fútbol fuera del campo. La figura del mapache de 750 dólares se convertirá sin duda en una de las piezas más famosas de la colección de Haaland en un futuro próximo.