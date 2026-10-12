El club Osasuna destituye al entrenador Luis Miguel Ramis

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El club Osasuna destituye al entrenador Luis Miguel Ramis

Se ha registrado la primera destitución importante de la temporada en La Liga española. El club de Pamplona, «Osasuna» ha anunciado oficialmente la rescisión anticipada del contrato de su entrenador principal, Luis Miguel Ramis. Según el comunicado oficial del club, todo el cuerpo técnico también ha dejado sus cargos junto al técnico español.

El paso del técnico por Pamplona, quien llegó al mando del equipo durante la pausa estival, resultó ser mucho más breve de lo esperado.

Motivo del despido: 8 puntos en 8 jornadas y zona de peligro

La drástica decisión de la directiva de «Osasuna» se debe a los resultados insatisfactorios en el campeonato:

  • Un inicio de temporada fallido: Bajo el mando de Ramis, el equipo disputó un total de 8 encuentros en La Liga, logrando solo 2 victorias, registrando 2 empates y sufriendo 4 derrotas; sufriendo 4 derrotas;

  • Preocupación en la tabla: Con 8 puntos acumulados, el equipo de Pamplona se encuentra en la parte baja de la clasificación —en el puesto 16— y peligrosamente cerca de la zona de descenso.

La trayectoria del experimentado técnico

Luis Miguel Ramis, de 54 años, cuenta con una amplia experiencia como entrenador en el fútbol español:

  • Equipos anteriores: El técnico ha dirigido anteriormente a clubes como Burgos, Espanyol, Tenerife, Albacete y Almería;

  • Trayectoria en el sistema madridista: Comenzó su carrera como entrenador en la academia del Real Madrid, dirigiendo al equipo sub-19 del «club blanco» y al filial, el Real Castilla.

Reacción oficial del club y nuevo nombramiento

La directiva de «Osasuna» agradeció a Ramis y a sus asistentes por su breve colaboración y les deseó suerte en sus futuros proyectos. Asimismo, el club informó que el nombre del nuevo entrenador será anunciado oficialmente en los próximos días.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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