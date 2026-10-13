Un viejo conocido al rescate: Osasuna recupera a Arrasate tras los malos resultados

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Un viejo conocido al rescate: Osasuna recupera a Arrasate tras los malos resultados

Tras un inicio de temporada complicado en el campeonato español, Osasuna ha realizado un cambio importante en su cuerpo técnico. Debido a los resultados insatisfactorios, Luis Ramis fue destituido y el antiguo entrenador del equipo, Jagoba Arrasate ha regresado al puesto de mando.

El club de Pamplona ha anunciado oficialmente el regreso del técnico vasco y ha firmado un acuerdo a largo plazo con él.

Segunda etapa y un proyecto hasta 2029

El regreso de Arrasate a Pamplona genera una nueva esperanza para el club:

  • Confianza a largo plazo: El nuevo contrato firmado con Jagoba Arrasate estará vigente hasta el 30 de junio de 2029; estará vigente;

  • Segunda etapa: Para el técnico vasco, esta es su segunda etapa en Osasuna, tras haber vivido años exitosos con el equipo anteriormente;

  • Misión de salir de la crisis: El entrenador tiene la tarea inmediata de estabilizar el juego del equipo y alejarse de la zona peligrosa de la tabla.

La situación de Osasuna en la tabla y el próximo desafío

Estado actual del club y detalles del próximo encuentro:

  • Posición en la tabla: Actualmente, el club de Pamplona ocupa solo la 16ª posición en el campeonato español;

  • Próximo partido: La primera prueba de Jagoba Arrasate tras su regreso será el domingo 18 de octubre contra el Racing de Santander.

Los aficionados de Osasuna esperan que el regreso de un técnico conocido dé un nuevo aire al equipo y mejore los resultados.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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