Osasuna - Racing Santander: alineaciones y directo

1719 Un buen despeje del defensa significa que el Racing de Santander no saca nada de este córner.

45+5 Suena el silbato del árbitro y finaliza la primera parte, los jugadores se marchan a los vestuarios.

45+1 Juego detenido, Ante Budimir (Osasuna) cometió mano.

45+2 Ante Budimir (Osasuna) va con demasiada fuerza a la disputa del balón y Juan Martínez pita falta.

45 Se añadirán al menos 4 minutos al tiempo reglamentario.

45 Yassir Zabiri (Racing Santander) regateó hasta la frontal del área y disparó a puerta. El portero intentó despejar, pero el balón se marchó rozando el poste izquierdo.

41 ¡Brillante parada del portero! Jonatan Dubasin (Osasuna) sacó un potente disparo, pero el guardameta leyó la jugada y despejó el balón.

39 El Racing de Santander sacó el córner en corto en lugar de centrar al área.

39 Matteo Prati (Racing Santander) remata de cabeza tras un tiro libre, pero los defensas bloquean el disparo. El portero no tiene de qué preocuparse. El balón se va fuera. El Racing Santander sacará de esquina.

38 Juan Martínez hace sonar el silbato. Rubén García (Osasuna) comete falta por juego peligroso. El Racing Santander lanzará la falta. Veamos qué pueden crear en esta jugada.

37 Jon Moncayola (Osasuna) va con todo a la lucha por el balón y Juan Martínez señala falta.

34 Sergio Canales (Racing Santander) lo prueba con un disparo, pero el remate se va fuera.

33 El juez de línea levantó su bandera y el árbitro principal pitó. Jonathán Dubasin (Osasuna) mandó el balón al fondo de la red, pero el gol fue anulado por fuera de lugar.

31 ¡Qué ocasión tan magnífica desperdiciada! Rubén García (Osasuna) remató de cabeza un centro preciso dentro del área, pero el balón se fue fuera.

30 Falta de Rubén García (Osasuna). El árbitro hace sonar su silbato.

29 Íñigo Vicente (Racing Santander) envía un centro peligroso al área, pero los defensas rivales bloquean el balón.

28 Juan Martínez muestra tarjeta amarilla a Valentin Rosier (Osasuna) por una falta.

24 Jorge Salinas (Racing Santander) cae en fuera de juego. Tenía espacio a la espalda de la defensa, pero arrancó demasiado pronto.

21 Osasuna - Racing Santander. Resultado: 1-0. Jeanuel Belocian (Racing Santander) se vuelve a sentir bien tras el susto por su lesión.

18 Jeanuël Belocian (Racing Santander) está lesionado en el suelo y el árbitro detiene el juego para que reciba asistencia médica.

18 El saque de esquina ejecutado por el Racing Santander fue despejado con seguridad por Aitor Fernández (Osasuna).

18 Tras un libre directo desde media distancia ejecutado por el Racing Santander, el balón fue bloqueado por uno de los defensas. El Racing Santander ganó un saque de esquina.

14 El Racing Santander no supo aprovechar el córner, Aitor Fernández (Osasuna) se elevó para hacerse con el balón.

14 André Almeida (Racing Santander) dispara desde fuera del área, pero el remate sale muy desviado, muy por encima del larguero.

13 Ante Budimir (Osasuna) remató bien el centro y lanzó un disparo complicado hacia el centro de la portería, pero el portero estuvo atento y desbarató el peligro.

12 Julen Agirrezabala demostró una gran lectura del juego al adelantarse a Jonatan Dubasin (Osasuna) en un peligroso centro desde fuera del área.

9 ¡Gol! Ante Budimir (Osasuna) transforma el penalti a la escuadra inferior izquierda, ¡sin opciones para el portero Julen Agirrezabala!

9 Ante Budimir (Osasuna) asume la responsabilidad y ya coloca el balón.

8 El árbitro Juan Martínez no cambió su decisión tras la revisión del VAR. ¡PENALTI a favor de Osasuna!

7 La alegría de los jugadores de Osasuna duró poco, ya que el árbitro anunció que el penalti sería revisado mediante el VAR. Esperemos que este proceso no lleve mucho tiempo.

6 Jeanuël Belocian (Racing Santander) disputa un balón con mucha fuerza y Juan Martínez señala falta. ¡PENALTI a favor de Osasuna! Casi todos los jugadores visitantes rodean al árbitro para protestar. Sin embargo, la decisión está tomada y no va a cambiar.

6 Álvaro Mantilla (Racing Santander) siguió protestando al árbitro, a Juan Martínez se le acabó la paciencia y le mostró la tarjeta amarilla.

5 Se anuncia la decisión del VAR. El gol de Osasuna ha sido anulado por fuera de juego al inicio de la jugada.

4 ¡Espera! El árbitro indica que quiere revisar el gol de Osasuna mediante el VAR. Probablemente se esté comprobando un fuera de juego al inicio de la jugada.

3 Alejandro Catena (Osasuna) remató de cabeza a quemarropa hacia el poste izquierdo, pero Julen Agirrezabala hizo una parada magnífica para desviar el balón.

3 Osasuna saca de esquina.

3 ¡Gol! Jonatan Dubasin (Osasuna) fue el primero en llegar al rechace en el área y fusiló con un potente disparo. Marcador: 1:0.

1 Jonatan Dubasin (Osasuna) cae en fuera de juego, el juez de línea levanta el banderín y el árbitro hace sonar su silbato.

1 El árbitro hace sonar el silbato y comienza el partido.

17:00 Saca de centro el Osasuna.

17:00 Juan Martínez ha sido designado árbitro principal para este partido.

17:00 Puedes consultar los detalles de este partido y las alineaciones titulares de ambos equipos.