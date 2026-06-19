Oficial: ¡Liverpool anuncia el fichaje de una joven promesa española!

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Oficial: ¡Liverpool anuncia el fichaje de una joven promesa española!

El actual campeón de Inglaterra, el Liverpool, ha realizado su primer gran movimiento en el mercado de verano. Los Merseysiders han anunciado oficialmente la firma de un contrato a largo plazo con Viktor Munos, el prometedor delantero de la selección española y del club Osasuna.

Cabe destacar que actualmente se desarrollan intensamente los preparativos para la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México. El talento de 22 años pasó su reconocimiento médico precisamente al otro lado del océano, en el estado de Tennessee, en la sede de la selección española.

Cifras y datos principales del traspaso

Indicador

Detalles

Jugador

Viktor Munos (España)

Edad

22 años

Coste del traspaso

40 millones de euros

Tipo de contrato

Largo plazo

Club anterior

Osasuna (España)

Millones y porcentaje de traspaso para el Real Madrid

El Real Madrid también obtendrá un beneficio financiero considerable gracias a este movimiento. Según informan fuentes internas, exactamente la mitad del coste del traspaso de 40 millones de euros — 20 millones de euros — irán a las arcas del «club blanco».

El motivo es que Viktor Munos es canterano del Real Madrid. Los madrileños tenían una opción de recompra, pero la directiva decidió no ejercerla y prefirió recibir el porcentaje del 50 % del traspaso.

¿Cómo llamó Munos la atención de los gigantes?

El delantero, que pasó del segundo equipo del Real al Osasuna al inicio de la temporada pasada, se convirtió rápidamente en uno de los descubrimientos más brillantes de La Liga. Su temporada de debut en la primera división fue verdaderamente inolvidable.

Estadísticas de Viktor Munos con el Osasuna la temporada pasada:

34 partidos (disputados en La Liga)

6 goles marcados

2 asistencias realizadas

Gracias a esta eficacia y seguridad en el campo, el jugador de 22 años entró en el radar del seleccionador español y logró un lugar en la convocatoria ampliada para el Mundial 2026.

Conclusión final de los analistas deportivos:

El Liverpool ha realizado un fichaje muy inteligente y con mucho futuro. La velocidad, el regate y la frialdad de Viktor Munos le ayudarán sin duda a adaptarse rápido al ritmo frenético de la Premier League. ¡Anfield espera con entusiasmo a su nueva estrella!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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