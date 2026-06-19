Liverpool anuncia el fichaje de la estrella española Viktor Munyos

El club inglés del Liverpool ha realizado su siguiente gran movimiento en el mercado de fichajes de verano. Los Merseysiders han confirmado oficialmente la firma del contrato de Viktor Munyos, delantero de la selección española y del club Osasuna. Este traspaso es significativo en el contexto competitivo de la Premier League inglesa. Así lo informa Goal.com.

Según Goal.com, el Liverpool ha activado la totalidad de la cláusula de rescisión de 34 millones de libras esterlinas (aproximadamente 45 millones de dólares) establecida en el contrato del futbolista. Este paso permitió al club cerrar el traspaso rápidamente sin entrar en negociaciones con otros pretendientes. El extremo de 22 años, quien actualmente participa en la Copa del Mundo con la selección española, se sometió al reconocimiento médico en la concentración de la selección en el estado de Tennessee, EE. UU.

Competencia con el Newcastle y acuerdo rápido

El Newcastle también participaba activamente en la lucha por Viktor Munyos. Tras vender a Anthony Gordon al FC Barcelona, los «Magpies» planeaban cubrir su lugar precisamente con Munyos. Sin embargo, la disposición de la directiva del Liverpool de pagar la cláusula de rescisión de forma íntegra e inmediata, en lugar de en plazos, frustró los planes del Newcastle.

Munyos es el primer fichaje importante bajo el mando del nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola. Se dice que el técnico valora la flexibilidad táctica y la alta capacidad de trabajo del joven español, y confía en que su estilo de juego encajará perfectamente con la alta intensidad de Anfield. El futbolista se incorporará al equipo una vez que se formalicen los documentos relacionados con el permiso internacional y el visado de trabajo.

La temporada pasada, Viktor Munyos disputó 34 partidos con el Osasuna, anotando 7 goles y dando 5 asistencias. Su destreza técnica no es casualidad, ya que el jugador se formó en las academias tanto del FC Barcelona como del Real Madrid. Debutó con la selección española en marzo de este año marcando un gol ante Serbia.

Este traspaso demuestra la seria intención del Liverpool de rejuvenecer y reforzar su línea de ataque antes de la nueva temporada. Se espera que la velocidad y técnica de Munyos por la banda izquierda aumenten significativamente la capacidad ofensiva del equipo.