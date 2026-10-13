Islom Ismoilov explica las razones de la derrota 1-3 del Neftchi

En el marco de la 2ª jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC, de Arabia Saudita, «Al Nassr» el club de Ferganá, el «Neftchi» , que se desplazó para enfrentarse al club, sufrió una derrota por 1-3. Tras finalizar el encuentro, el entrenador principal del «Neftchi», Islom Ismoilov , participó en la rueda de prensa para evaluar los puntos de inflexión del partido, las decisiones arbitrales y el rendimiento de los nuevos legionarios incorporados.

Cristiano Ronaldo , en el duelo contra el rival estelar liderado por su capitán, los de Ferganá mostraron carácter hasta el final a pesar de jugar con un hombre menos.

«Jugamos de forma ordenada hasta el minuto 30»: Puntos de inflexión en el juego

El técnico del equipo analizó las causas principales de la derrota y el desarrollo del encuentro:

Un solo error y la pérdida del equilibrio: «Hasta el minuto 30 mostramos un fútbol muy ordenado. Un solo error y la pérdida de nuestro equilibrio provocaron el primer gol en contra, y poco después recibimos el segundo»;

Tarjeta roja y voluntad mostrada: La tarjeta roja recibida cuando estábamos recortando distancias en la segunda parte afectó seriamente los planes. A pesar de ello, el «Neftchi» no se «encerró» con 10 hombres y generó varios ataques peligrosos;

Sin reproches para los muchachos: «Jugar en inferioridad numérica contra un rival del nivel del «Al Nassr» supone una dificultad enorme. Los muchachos lucharon al máximo, no tengo ningún reproche hacia ellos. Solo puedo expresarles mi gratitud».

Gol anulado y cambios tácticos

El entrenador aclaró las decisiones arbitrales y la preparación táctica del equipo:

Fuera de juego y expulsión: Ismoilov, quien señaló que aún no ha revisado las imágenes de video sobre el gol anulado por fuera de juego del «Neftchi» y el episodio de la tarjeta roja: «Si hay árbitros y VAR, significa que las decisiones se tomaron en consecuencia», destacó;

Cambio de esquema: «Si en la primera jornada jugamos con un esquema 4-3-3, hoy, basándonos en la fuerza del rival, optamos por una táctica de 5-4-1. Cada partido es una gran experiencia y una lección para nosotros. Quedan muchos encuentros por delante, el próximo partido nos espera en 3 días. No hay tiempo para estar tristes, debemos levantar el ánimo y seguir adelante».

Nuevos futbolistas: Michel, Sasse y Marcus Forss

El entrenador principal habló abiertamente sobre la situación de los legionarios contratados específicamente para la Liga de Campeones Élite:

Una decisión obligatoria e importante: «Fue una situación difícil para el cuerpo técnico, pero no teníamos otra opción. Hemos fichado a estos jugadores precisamente para la LCE. Tres nuevos futbolistas fueron titulares desde el inicio»;

Falta de ritmo de juego: Michel llevaba mucho tiempo sin jugar, Sasse se está adaptando, y para Marcus Forss fue su debut. Necesitan un poco de tiempo para alcanzar su mejor forma;

Confianza justificada: «Estamos luchando en tres frentes simultáneamente: el campeonato, la Copa y la Liga de Campeones. Los nuevos jugadores justificaron la confianza depositada en ellos, no lo hicieron mal. No se puede mostrar todo el potencial en uno o dos partidos, necesitan tiempo y confiamos en cada uno de ellos».

El «Neftchi» seguirá luchando para recuperar los puntos perdidos y conseguir el pase a la fase de eliminatorias en las próximas jornadas de la LCE.