El entrenador de Neftchi se dirige a la afición y promete medallas de oro

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El entrenador de Neftchi se dirige a la afición y promete medallas de oro

El entrenador principal del club Neftchi de Fergana, que lucha por el liderato en la Superliga de Uzbekistán, ha puesto fin a las incertidumbres sobre su futuro al mando del equipo. Islom Ismoilov ha emitido una declaración a través de su página oficial en redes sociales, anunciando su decisión de permanecer en el club.

El técnico destacó en su mensaje que siente profundamente la responsabilidad hacia el club, la ciudad y los fieles aficionados, afirmando con firmeza que el único objetivo es el campeonato.

«El fútbol no es solo el marcador»: La confesión sincera del entrenador

En su publicación, Islom Ismoilov enfatizó que la unidad del equipo y los valores internos están por encima de los resultados deportivos:

  • El valor de la disciplina y la confianza: «El fútbol no es solo el marcador y el resultado. El fútbol es respeto, disciplina y confianza mutua. Defender estos valores a veces es difícil, pero ahí reside la fuerza que hace que un equipo sea un equipo de verdad», declaró el entrenador;

  • La razón de la decisión: El especialista indicó que eligió quedarse con el club para preservar el ambiente interno y completar el gran proyecto iniciado.

El deber con Fergana y el objetivo principal: el campeonato

El entrenador principal señaló que el apoyo inigualable de los aficionados lo ha motivado aún más y que tiene por delante una tarea inmensa:

  • Gratitud a los aficionados: «Siento profundamente su confianza y mi deber con esta ciudad y este club»;

  • La única respuesta: medallas de oro: «Solo responderemos a esto con el título de campeón. Juntos somos fuertes. Gracias a todos», concluyó Ismoilov.

La continuidad de Islom Ismoilov en el Neftchi fue recibida con gran entusiasmo por los aficionados al fútbol de Fergana, y se espera que esta decisión fortalezca la moral del equipo en la carrera por el título durante la fase decisiva de la temporada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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