El legado de Cristiano Ronaldo y el duelo entre Dinamarca y Portugal

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El legado de Cristiano Ronaldo y el duelo entre Dinamarca y Portugal

Una nueva era en el mundo del fútbol comienza a dejar su huella. Según ixbt.com y otros medios deportivos internacionales, la selección de Portugal logró una victoria por 4-2 contra Dinamarca en un partido donde Cristiano Ronaldo no estuvo en el campo. Este encuentro, lleno de goles y gran intensidad, generó muchos debates y pasa a la historia como el primer partido sin la estrella del siglo XXI. Así lo informa Goal.com informa .

Antes del partido, el entrenador Jorge Jesus habló sobre el fin o el declive de la era de Cristiano Ronaldo, enfatizando que tenía la conciencia tranquila y que estaba totalmente sereno ante esta situación. Después, decidió darle una oportunidad a Rafael Leão. Sin embargo, llevar el número del legendario delantero supuso una presión adicional para el jugador.

Rafael Leão y la responsabilidad del número siete

Rafael Leão, vistiendo la famosa camiseta número 7 de Ronaldo, dejó una impresión mixta durante el partido. Aunque tuvo una buena oportunidad al inicio del encuentro al recortar hacia el centro desde la banda derecha con su pie derecho, no logró concretar. Además, su pérdida de balón en la fase final del ataque impuso tareas adicionales a sus compañeros.

Como resultado, el entrenador portugués decidió sustituir a Rafael Leão en el minuto 63 de la segunda parte por Trincão. No obstante, el hecho de que este número fuera asignado precisamente a Leão en el primer partido tras la era CR7 fue una señal psicológica importante.

La celebración «Siuuum» de Rasmus Højlund

Uno de los momentos más interesantes del partido involucró al delantero danés Rasmus Højlund. En el minuto 53, tras poner el 2-2 en el marcador, el delantero captó la atención de las gradas al imitar la famosa celebración «Siuuum» característica de Cristiano Ronaldo. Levantó los brazos, saltó y giró en el aire para celebrar el gol al estilo de la estrella portuguesa.

Si este gesto fue interpretado como un signo de respeto o una provocación generó intensos debates entre los aficionados. Højlund ya había hecho lo mismo en 2025 cuando Cristiano Ronaldo era su rival en el campo. En sus declaraciones a la prensa, el delantero siempre ha afirmado que la leyenda portuguesa es su ídolo y que se inspira en él.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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