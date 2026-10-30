Tras una intensa y brillante victoria (5-3) sobre Al-Kholood en la 12ª jornada de la Saudi Pro League, el capitán de Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, se dirigió a sus aficionados a través de sus redes sociales oficiales.

Tras marcar tres goles en solo 15 minutos durante la segunda parte, el goleador portugués de 41 años elogió el carácter y el espíritu de lucha de su equipo.

«Feliz de haber ayudado a mi equipo»: La reacción de la estrella

Tras la lluvia de goles, Ronaldo compartió estas sinceras palabras en sus redes sociales:

Cita: «¡Una victoria increíble, un gran partido de nuestro equipo! ¡Estoy feliz de haber podido ayudar a mi equipo con un hat-trick ⚽⚽⚽!»;

985 goles y un hito histórico: Los goles marcados en este encuentro fueron registrados como los números 983, 984 y 985 de la carrera oficial del jugador;

La marca de los 1000 está cerca: Al legendario goleador solo le faltan 15 goles para alcanzar la cifra histórica de 1.000, un hito que todo el mundo del fútbol espera.

2 de noviembre: El esperado duelo contra Pakhtakor en Taskent

Este hat-trick tiene una importancia especial para los aficionados al fútbol en Uzbekistán:

Partido de la AFC Champions League Elite: Al-Nassr jugará su próximo partido oficial de la AFC Champions League Elite en la capital de Uzbekistán;

En casa de Pakhtakor: El 2 de noviembre los equipos de Pakhtakor y Al-Nassr se enfrentarán en el estadio de Taskent;

Fiesta del fútbol en Taskent: Se espera que la llegada de Cristiano Ronaldo a Taskent, quien demuestra seguir en gran forma a sus 41 años, sea otra gran fiesta para los aficionados locales.

Tras demostrar su poderío ante Al-Kholood, Ronaldo luchará ahora en los campos de Taskent para aumentar su cuenta goleadora y acercarse al récord de los 1.000.