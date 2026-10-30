Contra Pakhtakor: Cristiano Ronaldo llega a Taskent en un estado de forma récord

·122·Deportes
Contra Pakhtakor: Cristiano Ronaldo llega a Taskent en un estado de forma récord

Tras una intensa y brillante victoria (5-3) sobre Al-Kholood en la 12ª jornada de la Saudi Pro League, el capitán de Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, se dirigió a sus aficionados a través de sus redes sociales oficiales.

Tras marcar tres goles en solo 15 minutos durante la segunda parte, el goleador portugués de 41 años elogió el carácter y el espíritu de lucha de su equipo.

«Feliz de haber ayudado a mi equipo»: La reacción de la estrella

Tras la lluvia de goles, Ronaldo compartió estas sinceras palabras en sus redes sociales:

  • Cita: «¡Una victoria increíble, un gran partido de nuestro equipo! ¡Estoy feliz de haber podido ayudar a mi equipo con un hat-trick ⚽⚽⚽!»;

  • 985 goles y un hito histórico: Los goles marcados en este encuentro fueron registrados como los números 983, 984 y 985 de la carrera oficial del jugador;

  • La marca de los 1000 está cerca: Al legendario goleador solo le faltan 15 goles para alcanzar la cifra histórica de 1.000, un hito que todo el mundo del fútbol espera.

2 de noviembre: El esperado duelo contra Pakhtakor en Taskent

Este hat-trick tiene una importancia especial para los aficionados al fútbol en Uzbekistán:

  • Partido de la AFC Champions League Elite: Al-Nassr jugará su próximo partido oficial de la AFC Champions League Elite en la capital de Uzbekistán;

  • En casa de Pakhtakor: El 2 de noviembre los equipos de Pakhtakor y Al-Nassr se enfrentarán en el estadio de Taskent;

  • Fiesta del fútbol en Taskent: Se espera que la llegada de Cristiano Ronaldo a Taskent, quien demuestra seguir en gran forma a sus 41 años, sea otra gran fiesta para los aficionados locales.

Tras demostrar su poderío ante Al-Kholood, Ronaldo luchará ahora en los campos de Taskent para aumentar su cuenta goleadora y acercarse al récord de los 1.000.

Cristiano RonaldoAl-NassrPakhtakorAFC Champions League EliteFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Qué dijo el entrenador de Neftchi antes del partido contra Al-Nassr?¿Qué dijo el entrenador de Neftchi antes del partido contra Al-Nassr?12 octubre 11:04Un triplete fenomenal de Ronaldo: Al-Nassr gana en un partido de 8 golesUn triplete fenomenal de Ronaldo: Al-Nassr gana en un partido de 8 golesHoy 07:00Fin del debate entre la FIFA y la Saudi Pro League: el polémico gol de Cristiano Ronaldo es validado oficialmenteFin del debate entre la FIFA y la Saudi Pro League: el polémico gol de Cristiano Ronaldo es validado oficialmenteAyer 22:58Cristiano Ronaldo hacia los récords: Al Nassr vence a Al Faisaly a domicilioCristiano Ronaldo hacia los récords: Al Nassr vence a Al Faisaly a domicilio23 octubre 22:04Se anuncian los futbolistas más ricos de la temporada 2026/2027 — Cristiano Ronaldo es el líder absolutoSe anuncian los futbolistas más ricos de la temporada 2026/2027 — Cristiano Ronaldo es el líder absoluto19 octubre 11:37Islom Ismoilov explica las razones de la derrota 1-3 del NeftchiIslom Ismoilov explica las razones de la derrota 1-3 del Neftchi13 octubre 12:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester