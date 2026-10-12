En el marco de la 2ª jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC, en Arabia Saudita, se llevará a cabo un enfrentamiento crucial en la ciudad de Riad. El club de Ferganá, « Neftchi » será el invitado de uno de los equipos más poderosos del continente: Cristiano Ronaldo y su equipo, « Al-Nassr ». Antes del partido,

en la conferencia de prensa oficial, el entrenador principal del equipo de Ferganá, Islom Ismoilov, habló detalladamente sobre la importancia del próximo encuentro, los objetivos del equipo y los planes para detener a la estrella portuguesa.

«No vinimos a Riad solo de visita»: La confianza del entrenador

El técnico de « Neftchi », evaluando correctamente el nivel del rival, destacó su total confianza en sus jugadores:

La fuerza del rival: «Nuestro rival es uno de los mejores equipos de Asia. Tienen jugadores de alto nivel con gran experiencia que han dejado huella en el fútbol mundial», declaró Ismoilov;

El objetivo principal del viaje: «No vinimos a Riad solo para jugar un partido, sino con la intención de lograr un resultado digno. Creemos en nuestra fuerza y en nuestra unidad colectiva»;

Lucha por los aficionados: El entrenador principal afirmó que la misión principal es luchar hasta el final, mostrar un buen fútbol y alegrar a la gente de Ferganá y de todo Uzbekistán.

¿Cómo detener a Ronaldo? ¿Hay un plan individual?

Una de las preguntas principales planteadas por los periodistas en la conferencia de prensa fue sobre el uso de una táctica especial contra la estrella mundial Cristiano Ronaldo:

Respeto y reconocimiento: «Cristiano Ronaldo es una de las estrellas más brillantes del fútbol mundial. Su talento, experiencia y olfato goleador merecen ser destacados. Tenemos un gran respeto por él», dijo el especialista;

Enfoque colectivo: «Sin embargo, no jugamos solo contra Ronaldo, sino contra todo el equipo de « Al-Nassr ». Por eso, el enfoque no estará en un individuo, sino en los movimientos colectivos del rival. Para nosotros, la disciplina y seguir el plan de juego establecido son la prioridad».

¿Cuándo y dónde se juega el partido?

Competición: Liga de Campeones Élite de la AFC, 2ª jornada;

Encuentro: « Al-Nassr » (Arabia Saudita) — « Neftchi » (Uzbekistán);

Fecha y lugar: 12 de octubre, Riad, estadio « Al-Awwal Park ».

Se espera que esta prueba del subcampeón de Uzbekistán en Riad sea uno de los partidos más seguidos a nivel continental.