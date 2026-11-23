El desempeño de Neftchi contra Al Hilal impresionó no solo a los aficionados, sino también al entrenador principal, Islom Ismoilov. Tras el encuentro ante el gigante saudí, el técnico de Fergana expresó su orgullo por sus jugadores. También habló sobre la lesión de Abror Ismoilov, el próximo partido contra Istiqlol, la lucha por el título de la Superliga y los planes para la próxima temporada.

«Todo Fergana y Uzbekistán están orgullosos de los muchachos»

Islom Ismoilov participó en la conferencia de prensa tras el partido Neftchi — Al Hilal, correspondiente a la 5ª jornada de la AFC Champions League Elite. El entrenador elogió inicialmente el esfuerzo de sus jugadores y destacó su orgullo.

«Si me permiten, diré con orgullo: hoy el equipo de Neftchi no le dio ninguna oportunidad a Al Hilal en el campo. Estoy orgulloso de los muchachos. Puedo decir sin dudar que hoy todo Fergana y quizás todo Uzbekistán están orgullosos de ellos», declaró Ismoilov.

También agradeció a los aficionados que acudieron al estadio para apoyar al equipo.

¿Por qué no se ejerció una presión psicológica excesiva sobre los jugadores en el descanso?

En la conferencia de prensa, se preguntó sobre los cambios tácticos tras la primera parte. El periodista comparó la situación con el partido entre Pakhtakor y Al-Nassr.

Según Ismoilov, Neftchi no jugó mal en la primera mitad. Sin embargo, errores simples permitieron al rival marcar. Los jugadores de alto nivel de Al Hilal supieron aprovechar esas situaciones.