Ismoilov revela los secretos del partido contra Al Hilal: ¿qué se dijo en el vestuario?
El desempeño de Neftchi contra Al Hilal impresionó no solo a los aficionados, sino también al entrenador principal, Islom Ismoilov. Tras el encuentro ante el gigante saudí, el técnico de Fergana expresó su orgullo por sus jugadores. También habló sobre la lesión de Abror Ismoilov, el próximo partido contra Istiqlol, la lucha por el título de la Superliga y los planes para la próxima temporada.
«Todo Fergana y Uzbekistán están orgullosos de los muchachos»
Islom Ismoilov participó en la conferencia de prensa tras el partido Neftchi — Al Hilal, correspondiente a la 5ª jornada de la AFC Champions League Elite. El entrenador elogió inicialmente el esfuerzo de sus jugadores y destacó su orgullo.
«Si me permiten, diré con orgullo: hoy el equipo de Neftchi no le dio ninguna oportunidad a Al Hilal en el campo. Estoy orgulloso de los muchachos. Puedo decir sin dudar que hoy todo Fergana y quizás todo Uzbekistán están orgullosos de ellos», declaró Ismoilov.
También agradeció a los aficionados que acudieron al estadio para apoyar al equipo.
¿Por qué no se ejerció una presión psicológica excesiva sobre los jugadores en el descanso?
En la conferencia de prensa, se preguntó sobre los cambios tácticos tras la primera parte. El periodista comparó la situación con el partido entre Pakhtakor y Al-Nassr.
Según Ismoilov, Neftchi no jugó mal en la primera mitad. Sin embargo, errores simples permitieron al rival marcar. Los jugadores de alto nivel de Al Hilal supieron aprovechar esas situaciones.
El entrenador explicó que evitó deliberadamente estimular demasiado a los jugadores en el descanso, ya que esto podría haber incitado al rival a ser más agresivo y ampliar el marcador.
«Se les dijo a los muchachos que no se apresuraran. Primero, debíamos jugar bien en defensa, no dar oportunidades al rival y ser cautelosos en los contraataques. Dimos confianza a nuestros jugadores. Tras la pausa, mostramos un juego ordenado. Nuestros muchachos hicieron un gran fútbol», dijo el entrenador.
«Al Hilal descubrió qué clase de equipo es Neftchi»
Antes del partido, Ismoilov había reconocido el gran potencial de Al Hilal, pero subrayó que los nombres prestigiosos y los recursos financieros no garantizan el resultado en el campo.
Se le preguntó si logró transmitir esa convicción a sus jugadores. El entrenador respondió que sus palabras de la víspera se demostraron hoy en el campo.
«Todo el mundo conoce el potencial de Al Hilal. Dije que mañana el rival también descubriría qué clase de equipo es Neftchi. Hoy hemos demostrado esas palabras en el campo», afirmó Ismoilov.
Estas declaraciones muestran claramente la confianza del entrenador en su equipo y la determinación de los jugadores por demostrar su valor.
¿Podrá Abror Ismoilov jugar contra Istiqlol?
También se abordó la lesión del jugador de Neftchi, Abror Ismoilov. El entrenador indicó que aún no se conoce la gravedad de la lesión.
«Determinaremos el grado de su lesión. Creo que se recuperará rápidamente y volverá para el partido contra Istiqlol», dijo el técnico.
Por tanto, la participación del jugador en el próximo encuentro no está garantizada. El asunto se aclarará tras los exámenes médicos.
«Neftchi apunta a objetivos aún mayores la próxima temporada»
La progresión del club de Fergana hacia el título de la Superliga también fue discutida. Ismoilov señaló que las emociones en su carrera como entrenador cambian rápidamente, ya que al equipo le esperan partidos difíciles.
Según él, Neftchi siempre apunta a objetivos altos. La directiva del club también establece tareas precisas para el equipo.
«Año tras año, nuestros planes y objetivos se vuelven más ambiciosos. Espero que el próximo año se fijen metas aún más altas y que la plantilla se refuerce», dijo Ismoilov.
Esta declaración muestra la intención de Neftchi de mantener sus ambiciones serias la próxima temporada.
«Jugaremos aún más fuerte contra el Dynamo»
Sobre si el esfuerzo contra Al Hilal podría afectar el próximo partido, Ismoilov respondió que el equipo tiene tiempo suficiente para recuperarse.
Neftchi jugará su próximo partido en cinco días. El cuerpo técnico trabajará en un programa especial de recuperación para los jugadores.
Ismoilov también evaluó al Dynamo como un rival serio. Destacó que conoce bien la experiencia de Vadim Abramov y que los jugadores de Samarcanda son capaces de resistir a cualquier rival y ganar.
«A pesar de esto, jugaremos con aún más pasión en nuestro campo. Intentaremos ofrecer a nuestros aficionados un segundo título consecutivo. Desde hoy, nos centramos en el partido contra el Dynamo», concluyó el entrenador.
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…