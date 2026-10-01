Robots chinos realizan una danza tradicional de Arabia Saudita (video)

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Robots chinos realizan una danza tradicional de Arabia Saudita (video)

El 28 de septiembre de 2026, Arabia Sauditacelebró en Riad una recepción con motivo del 77º aniversario de la fundación de la República Popular China. El evento fue organizado por la embajada de China en Arabia Saudita. Así lo informó la embajada de China en Arabia Saudita.Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue la actuación de robots humanoides fabricados en China. Vestidos con trajes tradicionales saudíes, los robots subieron al escenario para realizar los movimientos característicos de la famosa danza tradicional «Ardah». En algunas imágenes se observa a los robots moviéndose en armonía con espadas en sus manos.

El evento tuvo lugar en el Palacio de la Cultura de Riad. Asistieron el alcalde de Riad, el príncipe Faisal bin Abdulaziz bin Ayyaf, el embajador de China en Arabia Saudita, Chen Weiqing (Chan Hua), diplomáticos, funcionarios gubernamentales y otros invitados. Según datos oficiales, más de 600 personas asistieron a la ceremonia.

La interpretación de la danza tradicional saudí por parte de los robots dio un toque único al evento y despertó gran interés en las redes sociales. El embajador chino destacó que la actuación de los robots dejó una gran impresión en los asistentes.

Robotlarning Saudiya Arabistonining an’anaviy raqsini ijro etishi tadbirga o‘ziga xos tus berib, ijtimoiy tarmoqlarda ham katta qiziqish uyg‘otdi. Xitoy elchisi Chan Xua robotlarning chiqishi mehmonlarda katta taassurot qoldirganini ta’kidlagan.

Arabia SauditaRiadRepública Popular ChinaChen WeiqingRobótica
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