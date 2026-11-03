Islom Ismoilov reacciona con dureza al error del Neftchi en los últimos segundos

El encuentro contra el Tractor Sazi en Omán, correspondiente a la AFC Champions League Elite (2-2), tuvo un final muy doloroso para el club Neftchi de Ferganá. Tras jugar con superioridad numérica desde el minuto 62 y ponerse por delante en el marcador en el minuto 94, los de Ferganá dejaron escapar una victoria segura debido a un grave error en el noveno minuto del tiempo añadido.

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del Neftchi, Islom Ismoilov, hizo una declaración muy dura y cargada de emoción, admitiendo abiertamente que su equipo no merecía este resultado y que, como entrenador, no puede perdonar el error cometido en los últimos segundos.

«¿A quién quería demostrarle algo?»: Crítica a un error incomprensible en el último suspiro

El entrenador jefe se centró en el doloroso escenario que se repite en los partidos fuera de casa:

Un golpe que se repite: «Es el segundo partido fuera de casa en el que encajamos goles dolorosos al final. El error cometido al final es una situación totalmente incomprensible»;

Irresponsabilidad en el campo: «Me pregunto, ¿qué quería demostrar nuestro jugador en esa situación? En una jugada sencilla, con el partido controlado y ganando, encajamos un gol. Hoy, en lugar de ganar, perdimos dos puntos».

«No me reconozco»: La dolorosa confesión del entrenador

Ismoilov expresó su profunda tristeza al ver cómo el gran esfuerzo de sus jugadores se esfumó por un pequeño fallo:

Control total del juego: «No estoy nada satisfecho con el partido. Como digo, encajamos dos goles en situaciones sencillas. Controlamos el juego por completo y creamos muchas ocasiones peligrosas. El rival, en cambio, aprovechó sus dos únicas oportunidades»;

El fruto de un trabajo amargo: «Es una situación muy dolorosa y amarga. Porque habíamos trabajado mucho en el campo. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo. Por desgracia, debido a un error insignificante, encajamos un gol doloroso en los últimos segundos»;

Un resultado imperdonable: «En general, no merecíamos este resultado. Sinceramente, mis emociones están a flor de piel. No me reconozco. Como entrenador, es una situación que no me puedo perdonar, porque dejamos escapar una victoria hecha. Es una situación muy triste y lamentable».

Tras perder 2 puntos en el duelo en Omán, el Neftchi continúa su camino en el grupo con 4 puntos, pero para el cuerpo técnico, recuperar la concentración en los minutos finales antes de las próximas jornadas será la tarea principal.