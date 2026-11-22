Islom Ismoilov habla sobre la táctica y el objetivo de ganar contra Al Hilal
En la 5ª jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC, el Neftchi recibe en Ferganá a el club más fuerte de Arabia Saudita,Al Hilal. Antes del difícil encuentro contra un rival complejo, el entrenador del club de Ferganá, Islom Ismoilov, compartió sus opiniones sobre la preparación del equipo, su enfoque táctico y el estado mental de los jugadores. Destacó que el Neftchi no teme a nadie y que saltará al campo solo con el objetivo de ganar.
Se espera que el enfrentamiento contra uno de los clubes más fuertes del fútbol asiático sea una prueba seria para el Neftchi. Sin embargo, Islom Ismoilov declaró que no permitirá que el nombre del rival, su plantilla o la habilidad individual de sus jugadores presionen a su equipo.
«El Neftchi jugará con valentía y confianza contra Al Hilal»
Islom Ismoilov enfatizó que se debe reconocer que Al Hilal es uno de los mejores equipos de Asia. Pero el Neftchi no participa en la Liga de Campeones Élite de la AFC solo por estar presente. El club de Ferganá tiene sus propios objetivos, ambiciones y responsabilidades ante sus aficionados.
«Mañana nos espera un partido muy complejo. Al Hilal es uno de los mejores equipos de Asia. No quiero detenerme en la plantilla del rival, la habilidad individual de los jugadores o los logros del equipo. Sin embargo, nosotros no estamos aquí solo para participar. El Neftchi es un equipo con objetivos claros, un carácter único y grandes ambiciones», declaró el entrenador.
Espera que sus pupilos muestren valentía en el próximo encuentro, luchen hasta los últimos minutos y alegren a los aficionados de Ferganá. Ismoilov afirmó que el potencial de su equipo es suficiente para cumplir esta tarea y expresó su plena preparación para el partido.
«Nunca habrá miedo»: el Neftchi no renunciará a su estilo
Los periodistas preguntaron sobre los jugadores experimentados del rival y los aspectos que podrían representar un peligro para el Neftchi. Ismoilov respondió que, incluso contra un rival fuerte, el equipo mantendrá su estilo de juego.
En su opinión, el Neftchi no se limitará a defender contra ningún equipo. La presión alta y el fútbol vertical son algunos de los enfoques tácticos principales de los de Ferganá, y se planea utilizar este estilo también en el partido contra Al Hilal.
«Ya hablé sobre el rival. Al Hilal es un equipo fuerte y hay que reconocerlo. Sin embargo, sin importar quién sea el rival, nos esforzamos por no limitarnos solo a defender, incluso contra equipos fuertes, y buscamos aplicar nuestro estilo de presión alta y fútbol vertical.
Cada equipo tiene sus fortalezas y debilidades. Nos enfocaremos en aprovechar eso. Pero ni el equipo ni yo tendremos miedo jamás. Siempre tratamos al rival con respeto, pero salimos al campo con confianza en nosotros mismos», explicó el entrenador principal.
Esta declaración significa que el Neftchi no planea ceder totalmente la iniciativa al rival y quedarse solo en defensa durante el próximo partido. El entrenador considera el estilo de juego único del equipo y la confianza de los jugadores como uno de los factores clave.
El valor de mercado y los nombres no son el factor decisivo en el campo
El valor de mercado de los jugadores de Al Hilal, el estatus del club en el ámbito internacional y sus resultados previos son ampliamente discutidos en los medios. Sin embargo, Islom Ismoilov enfatizó que, en el fútbol, estos indicadores no determinan de antemano el resultado del encuentro.
«En el campo, no cuentan el valor de mercado de los jugadores, los resultados previos o el estatus del club, sino que es el equipo mismo el que lucha, y una vez que comienza el partido, estos factores pierden su importancia. Porque el fútbol es un juego de equipo.
Estamos física y mentalmente preparados para este partido. Mañana mostraremos uno de nuestros mejores juegos. Nuestro objetivo principal en cada enfrentamiento es ganar. Sin importar quién sea el rival, no tememos a nadie, respetamos a todos, pero salimos al campo solo para ganar», dijo Ismoilov.
«Todavía no somos campeones»: el entrenador contra las conclusiones apresuradas
En la conferencia de prensa, también se planteó la cuestión de las posibilidades de título del Neftchi en la Superliga y su participación en la próxima temporada de la Liga de Campeones Élite de la AFC.
Los periodistas preguntaron sobre la preparación mental de los jugadores, teniendo en cuenta la situación del equipo en el campeonato nacional. Islom Ismoilov recordó que el campeonato aún no se ha decidido oficialmente y que no hay que apresurarse a sacar conclusiones.
«Ahora usaron la palabra "casi". Pero todavía no somos campeones oficialmente. Además, nuestra participación la próxima temporada aún no es segura. Por eso es demasiado pronto para hablar del próximo año. Hace cinco jornadas ya nos llamaban campeones, pero el título aún no se ha ganado.
Hasta que no se anuncie el resultado oficial, no creemos en esos rumores. Repito, el partido de mañana es un encuentro de mucha responsabilidad. Lo entendemos muy bien», dijo el entrenador principal del Neftchi.
En el próximo encuentro en Ferganá, el Neftchi no solo pondrá a prueba sus capacidades contra un rival fuerte, sino que también intentará demostrar sus ambiciones a nivel asiático. Según las declaraciones de Islom Ismoilov, el equipo saltará al campo con el objetivo de mostrar su propio juego y luchar por la victoria, independientemente del nombre o estatus del rival.
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