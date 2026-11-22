En la 5ª jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC, el Neftchi recibe en Ferganá a el club más fuerte de Arabia Saudita,Al Hilal. Antes del difícil encuentro contra un rival complejo, el entrenador del club de Ferganá, Islom Ismoilov, compartió sus opiniones sobre la preparación del equipo, su enfoque táctico y el estado mental de los jugadores. Destacó que el Neftchi no teme a nadie y que saltará al campo solo con el objetivo de ganar.

Se espera que el enfrentamiento contra uno de los clubes más fuertes del fútbol asiático sea una prueba seria para el Neftchi. Sin embargo, Islom Ismoilov declaró que no permitirá que el nombre del rival, su plantilla o la habilidad individual de sus jugadores presionen a su equipo.

«El Neftchi jugará con valentía y confianza contra Al Hilal»

Islom Ismoilov enfatizó que se debe reconocer que Al Hilal es uno de los mejores equipos de Asia. Pero el Neftchi no participa en la Liga de Campeones Élite de la AFC solo por estar presente. El club de Ferganá tiene sus propios objetivos, ambiciones y responsabilidades ante sus aficionados.

«Mañana nos espera un partido muy complejo. Al Hilal es uno de los mejores equipos de Asia. No quiero detenerme en la plantilla del rival, la habilidad individual de los jugadores o los logros del equipo. Sin embargo, nosotros no estamos aquí solo para participar. El Neftchi es un equipo con objetivos claros, un carácter único y grandes ambiciones», declaró el entrenador.

Espera que sus pupilos muestren valentía en el próximo encuentro, luchen hasta los últimos minutos y alegren a los aficionados de Ferganá. Ismoilov afirmó que el potencial de su equipo es suficiente para cumplir esta tarea y expresó su plena preparación para el partido.

«Nunca habrá miedo»: el Neftchi no renunciará a su estilo

Los periodistas preguntaron sobre los jugadores experimentados del rival y los aspectos que podrían representar un peligro para el Neftchi. Ismoilov respondió que, incluso contra un rival fuerte, el equipo mantendrá su estilo de juego.