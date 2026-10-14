Los grandes planes de Abdukaimov: ¿Cómo se prepara Kirguistán para la Copa Asiática?

El nuevo seleccionador de la selección nacional de fútbol de Kirguistán Urmatbek Abdukaimov ha revelado los objetivos del equipo antes del próximo gran torneo. El experimentado técnico declaró oficialmente que la meta principal para la Copa Asiática 2027 es llegar a las semifinales del torneo.

Según el entrenador, superar la fase de grupos es la prioridad, pero el equipo estará listo para luchar contra cualquier rival en las eliminatorias y lograr un resultado histórico.

«Una semifinal sería un buen resultado»: Declaración del entrenador

Urmatbek Abdukaimov evaluó el estado actual del equipo y sus planes para la competición de la siguiente manera:

Objetivo principal: «Mi objetivo en la Copa Asiática es llegar a semifinales. Para mí, alcanzar las semifinales sería un resultado muy bueno»;

Prioridad inmediata: «Pero la primera tarea es salir de la fase de grupos. En las eliminatorias, todo puede pasar»;

Ventaja física: «Si nuestros jugadores están en buena forma física y mostramos un juego digno, continuaremos con una nota alta».

Dos victorias convincentes con el nuevo técnico

El inicio de la era Abdukaimov ha sido exitoso:

Nombramiento como seleccionador: Urmatbek Abdukaimov fue nombrado el 25 de agosto en sustitución del reconocido técnico croata Robert Prosinečki. La Unión de Fútbol de Kirguistán le encomendó preparar a fondo al equipo para la Copa Asiática 2027;

Victorias en Biskek: Bajo el mando del nuevo entrenador, el equipo disputó dos amistosos en la capital y ganó ambos con marcadores abultados: Maldivas fue derrotada 5-0 y el Líbano cayó por 3-1.

Próximos planes: partido contra Vietnam y concentración en los EAU

El plan de preparación para el torneo continúa por etapas:

Fechas FIFA de noviembre: En noviembre, la selección de Kirguistán jugará un partido de control contra Vietnam;

Breves vacaciones y concentración en los EAU: Después, los jugadores tendrán un breve descanso y en diciembre comenzará una concentración de entrenamiento en los Emiratos Árabes Unidos;

Fase final: La última etapa decisiva de la preparación durará hasta principios de enero.

Copa Asiática 2027: los rivales del grupo «C»